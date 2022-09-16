В Курганской области продолжается сокращение поголовья скота и птицы

В Курганской области в 2022 году продолжает снижаться поголовье основных видов скота (за исключением коров) по сравнению с уровнем 2021 года.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец августа 2022 года составило 123 169 голов (на конец июля этот показатель составлял 123,8 тыс. голов, а в 2021 году – 128,5 тыс. голов). Из них 50,2 тыс. голов – это коровы, как и на конец июля (всего на 0,3% выше уровня аналогичного периода 2021 г.). В целом поголовье КРС сократилось на 4,2%.

Поголовье свиней уменьшилось до 73,6 тыс. голов (на конец июля было 76,8 тыс. голов), поголовье овец и коз хоть и немного подросло за месяц (со 125,8 тыс. голов в июле до 127,8 тыс. голов в августе), но по отношению к 2021 году снизилось на 1,3%. Больше всего сократилось поголовье птицы до 1,4 млн голов (1,56 млн голов в 2021 году), – сообщает Свердловскстат.

Производство животноводческой продукции также ниже прошлогоднего уровня. За 8 месяцев 2022 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 28,4 тыс. тонны. Это на 12,6% меньше, чем за такой же период 2021 года. Молока произведено 128,9 тыс. тонн (на 5,5% меньше), яиц – 65,4 млн штук (на 2,9% меньше).

Напомним, что премии курганских мэров теперь будут зависеть от количества коров и куриц в территориях. Летом правительство региона дополнило список показателей, по которым будет оценивать эффективность работы муниципальной власти, пунктом «динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий».

Курган, Ольга Федорова

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