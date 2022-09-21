Уральские губернаторы не комментируют заявление Путина о мобилизации

В среду, 21 сентября 2022 года, в России была объявлена частичная мобилизация. Об этом президент Владимир Путин заявил в 9 утра по московскому времени. Около 13 часов глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что задания регионам определены, указания генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы. И поручил приступить к исполнению.

У большинства россиян возникла масса вопросов: кто конкретно подлежит мобилизации, на кого распространяется отсрочка, закроют ли границы для резервистов и т.д.

Провести информационную работу с гражданами помимо федерального центра, очевидно, должны были главы российских регионов. Однако к 18 часам ни один из уральских губернаторов не только не выступил с разъяснениями, но даже не пообещал дать их позже. В публичном пространстве главы субъектов УрФО игнорируют главную тему дня. Лишь один из них сделал максимально обтекаемое заявление по частичной мобилизации.

Алексей Текслер, Челябинская область. В 14:09 сделал заявление в телеграм-канале правительства (имеет 5,6 тыс. подписчиков), в котором не содержится никакой конкретики. Текслер сообщил, что «правительству региона и муниципалитетам необходимо мобилизовать свои усилия и ресурсы, скорректировать свои планы, отменить отпуска и сосредоточиться на выполнении ключевых задач: это оказание всей необходимой помощи военным комиссариатам и призывным комиссиям».

В личном тг-канале Текслера, где почти 22 тысячи подписчиков, не было постов с 16 сентября. Сайт правительства региона не содержит никакой информации с разъяснениями деталей мобилизации.

Александр Моор, Тюменская область. В полдень написал в своем тг-накале, что вместе с уральским полпредом Якушевым и губернатором Ямала Артюховым оценил ход строительства будущего главного корпуса ТюмГУ. Потом вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым занимался всероссийским конкурсом «Учитель года». Публично вопросы мобилизации Моор не комментировал. Хорошо, хоть пресс-служба губернатора в 11:15 перепостила сообщение тг-канала Госдумы о том, что в России объявлена частичная мобилизация.

Дмитрий Артюхов, ЯНАО. Утром, за час до заявления Путина, сообщил о завершении экологических акций по уборке от металлолома и мусора ямальских поселков. Сегодня Артюхов работал в Тюмени, об этом писал тг-канал, близкий к правительству округа – «Пул89». Официальный канал правительства региона в телеграме посвятил несколько постов частичной мобилизации, но все это репосты. Никаких данных о том, как реагируют власти Ямала на заявление президента и как собираются выполнять его поручение, нет.

Евгений Куйвашев, Свердловская область. Не последовала пока личная реакция и от свердловского губернатора. Правительство в тг-канале сообщило о том, что 21 сентября Куйвашев провел заседание оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности в Свердловской области.

Наталья Комарова, ХМАО. Не была у себя в телеграм-канале с 19 сентября. На официальном сайте правительства Югры нет никакой информации по частичной мобилизации.

Вадим Шумков, Курганская область. Накануне, 20 сентября, около 20 часов вечера написал в своем тг-канале: «Непростой, очень непростой будет эта осень. Берегите себя и своих близких». А 21 сентября обновил ленту только около 15 часов – сообщил о встрече с сотрудниками компании «Такстелеком», которых назвал молодцами. Про мобилизацию не сказал ни слова. Также главное событие дня игнорирует пресс-служба курганского правительства. Ни на сайте, ни в тг-канале чиновники не делают никаких заявлений или пояснений.

Обновлено: в 19:22 по местному времени курганский губернатор Шумков высказался о мобилизации, назвав ее непростым, но необходимым решением. Он сообщил, что областные чиновники отменили свои отпуска и ведут совместную работу с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной президентом.

Курган, Ольга Федорова

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