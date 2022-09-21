Губернатор Моор провел заседание по мобилизации

Губернатор Тюменской области Александр Моор вечером 21 сентября провел заседание областной мобилизационной комиссии. «Скоординировали деятельность территориальных органов федеральных органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению Указа президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»», – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в Тюменской области уже были сформированы спецподразделения из добровольцев – подразделение снайперов «Тайга», инженерный батальон «Тобол» и артиллерийский дивизион «Сибирь».

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»