Губернатор Шумков возглавил призывную комиссию

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавил региональную призывную комиссию. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, совместная с военкоматом работа по содействию проведению частичной мобилизации организована согласно Указу президента РФ Владимира Путина.

«Как отметил в своем обращении глава государства, «…призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции»», – цитирует пресс-служба обращение Владимира Путина и добавляет, что регион окажет содействие оборонным предприятиям области для выполнения гособоронзаказа.

Напомним, вечером 21 сентября после продолжительного молчания губернатор Курганской области прокомментировал решение руководства страны о частичной мобилизации. Он назвал его «непростым, но взвешенным и необходимым» и призвал граждан сплотиться для того, «чтобы выполнить задачи по защите Родины».

Курган, Ольга Федорова

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