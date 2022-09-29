Курганские коммунисты рассказали, когда починят Ленина

Курганские коммунисты отреставрируют демонтированный памятник Ленину к концу апреля 2023 года. Об этом заявил первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов в интервью ГТРК «Курган». «Спасибо застройщику за то, что он не снес, а аккуратно демонтировал памятник, привез к себе на свой объект и потом мы его забрали и установили и ведем реставрационные работы. Думаю, в торжественной обстановке будем открывать к юбилею», – сказал коммунист. Очевидно, он имел в виду 22 апреля – день рождения Владимира Ленина, но почему-то назвал 153-летие юбилеем.

Напомним, фигура Ленина, которую демонтировали с территории у дома Карбышева, 52 в Кургане, появилась у офиса курганских коммунистов на ул. Коли Мяготина, 116. Памятник вождю революции находится в плачевном состоянии – при демонтаже он раскололся на несколько частей.

Курган, Ольга Федорова

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