Курганские коммунисты выставили у обкома памятник Ленину

Фигура Ленина, которую демонтировали с территории у дома Карбышева, 52 в Кургане, появилась у офиса курганских коммунистов на ул. Коли Мяготина, 116. Фото выложил в своем телеграм-канале урбанист Андрей Вагин.

Стоит отметить, что на фотографии памятник Ленину не выглядит отреставрированным (заметно, что при демонтаже он раскололся на несколько частей). При этом ранее в беседе с агентством «Новый День» первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов заявлял, что фигура находится на реставрации. А около обкома ее установят только после восстановления.

Напомним, в августе стало известно, что застройщик демонтировал и увез памятник Ленину с территории у бывшего дома-интерната на Карбышева, 52. После этого власти Кургана сообщили, что монумент не подлежал восстановлению и транспортировке. Однако в КПРФ заявили, что восстановить его можно. Партийцы забрали фигуру себе.

Курган, Ольга Федорова

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