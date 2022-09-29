Губернатора Шумкова возмутил рост цен на военное снаряжение

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился ростом цен на военные товары. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. «С лёгким удивлением наши коллеги, отвечающие за работу по комплектации мобилизуемых, наблюдают за тем, как резко растут цены на ряд предметов снаряжения, включая средства защиты. Воистину, «кому война, а кому мать родна». Интересно, это тоже урегулирует «невидимая рука рынка»???» – написал Шумков, очевидно намекая на то, что государству пора начать контролировать цены в этом сегменте рынка.

Напомним, Курганская облсласть снабжает мобилизованных граждан аптечками, спальными мешками, ковриками и многоразовой посудой. В соседней Тюменской области власти обеспечивают призванных на службу земляков бронежилетами, термобельем, берцами, тактическими очками, перчатками, туристическим снаряжением и аптечками.

Курган, Ольга Федорова

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