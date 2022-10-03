Губернатор Шумков подписал законы о преобразовании трех курганских районов

Губернатор Вадим Шумков 3 октября подписал закон об объединении муниципальных образований, входящих в Варгашинский район Курганской области, в единый округ. Ранее, 29 сентября, глава Зауралья подписал такие же документы по Катайскому и Далматовскому районам.

Муниципальная реформа, в ходе которой районные сельские поселения объединяются в МО, идет в Зауралье уже третий год, но Варгашинский, Далматовский и Катайский районы не трогали до последнего, поскольку в них расположены территории особого социально-экономического развития. Из-за отсутствия нормативных документов и юридической практики был риск потерять статус ТОСЭР в процессе преобразования района в муниципальный округ. Потом федеральный центр снял эти риски. Все остальные районы Курганской области, за исключением Притобольного района, уже завершили процедуру преобразования в округ или находятся на финишной прямой.

Курган, Ольга Федорова

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