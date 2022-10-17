В середине октября губернатор Шумков назвал причину отсутствия тепла в домах Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в середине октября все-таки прокомментировал проблему с отоплением в областном центре и районах Зауралья. По его словам, в том, что батареи в некоторых домах Кургана до сих пор холодные, виноваты управляющие компании или ТСЖ, не подготовившиеся к сезону.

«Кроме ветхих сетей, причина, к сожалению, та же – тепло подключается в дома через управляющую компанию. Если жители ее не выбрали и решили управлять сами, то напрямую. Потому, если те выполнили все своевременно и организовали проведение всех необходимых регламентных работ, за редчайшим исключением, тепло подается вовремя и в полном объёме. Если же дом не готов, то мало того, что мучаются его жители. Подача тепла по линейке, где часть готова к приему тепла, а часть не готова, с неравномерным давлением приводит к порывам сетей на стыках у других домов. В итоге страдают ещё и другие люди. Приходится вести аварийные работы в недавно отремонтированных за счёт бюджета дворах, раскапывать новые тротуары», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он поручил замгубернатора Константину Малышеву и главе Кургана Елене Ситниковой «плотнее заняться» решением проблемы неготовности некоторых многоквартирных домов к подаче тепла из-за некачественной работы УК. Также Шумков заявил, что «придётся поактивнее подключаться и правоохранительным органам».

«Изображать всенародную борьбу с нерадивыми чиновниками всегда проще. Гораздо сложнее сбалансировать общую работу так, чтобы и люди были довольны, и никто крайних не искал», – заявил курганский губернатор, обращаясь то ли к силовикам, то ли к жителям.

Вадим Шумков уверен, что в сравнении с предыдущими годами качество работ по подаче отопления в жилые дома Зауралья постепенно улучшается. В минувшую субботу, 15 октября, он поручил создать штаб для постоянной работы с вопросами подачи тепла в жилые дома, чтобы систематизировать работу всех уполномоченных органов и организаций.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»