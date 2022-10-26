Пуск тепла в Зауралье будут контролировать полиция и приставы

За процессами пуска тепла в дома жителей Зауралья теперь будут следить силовики и приставы. Представителей УМВД и ФССП ввели в состав областной межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 годов. Такое постановление подписал заместитель губернатора Консантин Ермаков.

В комиссию войдет начальник отдела организации исполнительного производства регионального управления службы судебных приставов и начальник отдела УЭБ и ПК УМВД по Курганской области. Возглавит комиссию один из заместителей губернатора.

Напомним, Курганская область тяжело входила в отопительный сезон. Жители областного центра несколько недель жаловались на холод в квартирах, школах и детских садиках. Даже тогда, когда чиновники отчитывались о запуске тепла в полном объеме, курганцы заявляли о холодных батареях. Также без отопления долгое время оставался Катайск.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»