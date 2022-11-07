В спортзале Кургана нетрезвый тренер ударил ребенка

Следственный комитет начал проверку инцидента в спортзале Кургана, где якобы нетрезвый тренер ударил ребенка. «Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СК.

О происшествии стало известно 5 ноября. Видео, на котором мужчина бьет несовершеннолетнего мальчика, опубликовали в группе «Инцидент Курган» «ВКонтакте».

«В спортивном зале на Бажова, 144 случилась неприятная ситуация. В зал пришли заниматься дети. Тренер был со своим другом, они ушли к себе в кабинет. Минут через 30 тренер провожает своего друга и начинает докапываться до мальчика, сколько ему лет я не знаю, знаком с ним 2 дня. Он был выпивший, это было видно и от него был ужасный запах. Он начал кричать на этого мальчика по каждому пустяку, и начал говорить про какие-то пельмени. И если он их не купит то он выгонит его из зала и убьёт», – написал автор видео.

В департаменте образования и науки Курганской области заявили, что мужчина на видео не является тренером. «Человек на видео не является тренером и не имеет лицензии на образовательную деятельность», – сообщили в депобразования и добавили, что совместно с Управлением по физической культуре и спорту будет создана комиссия по проверке спортивных залов, клубов и других подобных частных заведений, где оказываются услуги несовершеннолетним.



Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина посоветовала родителям проверять наличие лицензии у организации, прежде чем отдать ребенка в секцию или кружок. «Убедитесь, что учреждение работает легально и трудятся в нем настоящие профессионалы. Интересуйтесь качеством работы и используемыми методами, если есть сомнения, не доверяйте детей!», – заявила омбудсмен, чем вызвала возмущение курганцев.

«Это мы должны проверять? – пишут в комментариях люди. – Разве не государство должно гарантировать наличие лицензий на образовательную деятельность?».

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»