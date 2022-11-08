Тренера, ударившего ребёнка в Кургане, арестовали

Тренера, который будучи пьяным ужарил ребёнком в спортзале Кургана, задержали. Об этом сообщают а пресс-службе областного управления МВД.

«В СМИ и соцсетях опубликовано видео, на котором в спортивном зале мужчина бьёт мальчика. Сотрудники полиции организовали по нему проверку. Личность мужчины установлена, он задержан и привлечён к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои). Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, мировой судья назначил гражданину 1986 г.р. наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», – говорится в пояснении областного полицейского главка.

Ранее агенство «Новый День» сообщало, что инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

В правительстве Курганской области дали невнятный комментарий о том, что мужчина не имеет лицензии на тренерскую деятельность.

Курган, Наталья Ефремова

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