Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения тренером воспитанника в Кургане

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил у курганских следователей доложить о проверке по факту избиения тренером воспитанника в Кургане. Об этом сообщается в группе «Информационный центр СК России» «Вконтакте» 8 ноября 2022 года.

«Глава СК России поставил на контроль проверку по факту избиения мальчика тренером в Кургане. В социальной сети получила распространение видеозапись, на которой запечатлено, как тренер одной из спортивных секций в Кургане избивает ребёнка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время занятий беспричинно начал кричать на мальчика, после чего нанёс ему удары по голове», – говорится в публикации ведомства.

Ранее в СУ СК по Курганской области сообщали о проведении проверки. Её итоги ещё не озвучивали.

Бастрыкин поручил руководителю курганского управления СК Богдану Францишко доложить о результатах проверки, а также о принимаемых мерах по установлению обстоятельств, в результате которых произошедшее имело место.

Ранее в правительстве Курганской области дали размытый комментарий, в котором сообщалось, что мужчина (которого называют тренером – прим.ред.) не имел лицензии на образовательную деятельность и не является тренером. Как он оказался в спортивном центре, почему в соцетях его называют тренером и что это за секция – власти предпочли не сообщать. Глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров выступил с видеозаявлением, в котром сообщил, что родители «должны подумать о том, куда отдают своих детей». Он также не посчитал нужным разъяснить свои слова и уточнить, куда не должны отдавать своих детей курганские родители.

Тем временем в соцсетях называют место и имя тренера – «ТК»Лидер ", 1 этаж, зал спортивной гимнастики. Деньги собирал Виктор Михайлович, который на видео», – написала одна из пользователей в группе «Инцидент Курган» «Вконтакте».

«Зал находится на Бажова 144, зал спортивной гимнастики. Тренера зовут Виктор Михайлович», – написал другой пользователь в паблике.

Курган, Наталья Ефремова

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