Губернатор Шумков открывает в Шадринске мост

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 25 ноября открывает в Шадринске два объекта – рекреационно-ландшафтный парк им. Кельдюшева и мост через Исеть. Также глава региона проверил ход строительства школы на ул. В. Черемисина и посетил политехнический колледж.

Напомним, больше всего жители Шадринска ждали сдачи моста. С начала лета из-за ремонтных работ на путепроводе постоянно образовывались автомобильные пробки в сторону поселка Осеево, что сильно раздражало людей. Стройку взял под личный контроль глава Шадринска Антон Мокан и благодаря четкой работе с подрядчиком (Варгашинское ДРСП) объект отремонтировали за несколько месяцев, практически не сорвав сроки.

Курган, Ольга Федорова

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