В Курганской области избавились от протестного района

Курганская областная дума 29 ноября приняла приняли в первом чтении законопроект об образовании Притобольного муниципального округа.

Напомним, Притобольный оставался единственным в регионе районом, который противился преобразованию в округ. Реформа здесь прошла только с третьей попытки, после того, как были уволены два главы подряд – в 2021 году Дмитрий Лесовой, а в 2022 – Лариса Злыднева. Оба они не справились с задачей по оптимизации.

В августе этого года Притобольный возглавил Дмитрий Спиридонов (экс-глава Шмаковского сельсовета Кетовского района). Осенью ему удалось убедить глав сельсоветов не противиться объединению.

Курган, Ольга Федорова

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