Бастрыкин потребовал доклад о доме, который залило кипятком в Кургане

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нарушения прав жителей аварийного дома в Кургане.

Люди не могут добиться расселения, при этом зимой в доме постоянно происходят коммунальные аварии. Два последних дня с чердака трехэтажного многоквартирника лился кипяток, но чиновники администрации города не реагировали на жалобы жильцов. Следственный комитет по Курганской области организовал проверку.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования халатности курганских чиновников, которые занимаются переселением граждан из аварийного жилья.

Курган, Ольга Федорова

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