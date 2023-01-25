В Шадринске за взятки арестован завотделением неврологии

В Шадринской центральной районной больнице Курганской области задержан заведующий неврологическим отделением Сергей Вдовин. Как сообщает URA.Ru со ссылкой на собственные источники, его подозревают в получении взяток за предоставление документов, дающих право на освобождение от службы в армии.

В Курганском суде Вдовину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он подозревается в трех преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), и двух преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, ранее в Кургане вынесли приговор врачу-дерматологу. Заведующая амбулаторным кожным отделением областного кожно-венерологического диспансера Марина Котенева помогала призывникам избежать службы в армии – ставила диагноз «Атопический дерматит» и инструктировала молодых людей, как вести себя в военкомате, чтобы сойти за больного.

Шадринск, Ольга Федорова

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