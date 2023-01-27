Экс-глава федерации футбола Курганской области объявлен в розыск

Суд объявил в розыск и заочно арестовал бывшего руководителя федерации футбола Курганской области Евгения Рассказова, обвиняемого в мошенничестве. Рассказов в третий раз не явился в курганский городской суд, где рассматривается уголовное дело, по которому он проходит обвиняемым вместе с экс-главой департамента информационной и внутренней политики региона Александром Тетериным.

«Приостановить производство по уголовному делу в отношении Рассказова. Отменить меру пресечения подписка о невыезде на заключение под стражу. На срок на 6 месяцев со дня его задержания. В случае задержания Рассказова за пределами Кургана или Курганской области заключить его в СИЗО по месту задержания после чего привезти в СИЗО №1 по Курганской области. Провести раздельное судебное разбирательство в отношении Тетерина», – цитирует судью Владимира Сапунова агентство URA.Ru.

По данным гособвинения, Рассказов выехал с территории России 3 декабря 2022 года через пункт пропуска «Бугристое» в Челябинской области. Больше государственную границу он не пересекал. Теперь дело экс-пиарщика губернатора Вадима Шумкова – Александра Тетерина – рассмотрят отдельно от разбирательства по делу Рассказова. Заседание назначено на 30 января 2023 года.

Напомним, Тетерина и Рассказова судят по обвинению в мошенничестве при получении средств из бюджета Курганской области на поездку сборной на соревнования по пляжному футболу.

Курган, Ольга Федорова

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