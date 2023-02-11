СК начал проверку из-за гибели матери троих детей в курганской больнице

Следственный комитет начал проверку из-за гибели в Курганской больнице 38-летней жительницы Куртамышского района.

«В ходе мониторинга средств массовой информации были выявлены сведения о смерти в Курганской больнице. Сообщается, что женщина сильно заболела и несколько раз вызывала бригаду скорой помощи, однако не была госпитализирована. Когда состояние ухудшилось, в медицинское учреждение ее самостоятельно доставил родственник», – рассказали в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве добавили, что организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет установлена причина и обстоятельства смерти женщины. После этого будет принято процессуальное решение.

О том, что мать троих детей умерла в инфекционной больнице Кургана, в соцсетях сообщила подруга погибшей. Женщина из села Обанино заболела ковидом. Диагноз был поставлен официально, местные врачи прописывали ей лекарства, однако состояние ухудшалось. Несколько раз больная вызывала скорую, но ее не госпитализировали. В итоге родственник увез ее в больницу Кургана, но 6 февраля женщина скончалась.

Напомним, 9 декабря 2022 года курганские чиновники объявили о завершении реорганизации районных больниц. Больницы укрупнили, объединив по 2-3-4 медучреждения в одно юрлицо. Глава депздрава Алексей Сигидаев заявлял, что оптимизация позволит оказывать пациентам более качественную медпомощь и сделает ее доступной.



Курган, Ольга Федорова

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