В январе в Кургане умерли четыре младенца

За январь 2023 года в Курганской области умерло 4 ребенка в возрасте до года. Это на одного больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего, в 2022 году в Зауралье был зарегистрирован 41 случай смерти детей в возрасте до 1 года. Также в Кургане были случаи внутриутробной гибели младенцев. Более 25 жительниц региона объединились и подали заявления в следственный комитет на перинатальный центр Кургана, считая, что пострадали из-за халатности врачей. Возбуждено около десятка уголовных дел.

Всего, по данным Свердловскстата, в первый месяц 2023 года скончалось 1210 курганцев, родилось – 519. Естественная убыль составила минус 691 человек (в январе 2022 года этот показатель был равен 567 человекам).

Курган, Ольга Федорова

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