Губернатор Шумков снова требует вернуть принудительное распределение студентов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в очередной раз заявил о необходимости возвращения к советской системе обязательного распределения выпускников учебных заведений.

«В стране с такими территориями и различиями социально-экономического развития этих территорий целевое распределение медиков и педагогов должно быть возвращено обязательно. И нет, в этом нет никакого посягательства на свободы. Если молодой человек получает образование исключительно за счет государства, то государство вправе на несколько лет целевым образом планово направлять такого специалиста на работу, решая государственные задачи», – написал в своем телеграм-канале Шумков.

Год назад он уже просил премьер-министра Михаила Мишустина скорректировать механизм целевого распределения выпускников всех медицинских ВУЗов. Сегодня, 23 марта, Мишустин заявил депутатам Госдумы, что пока кадровый вопрос в сфере здравоохранения решается в основном благодаря целевым направлениям.

Дефицит кадров (особенно в здравоохранении) – больная тема для Курганской области. Население стремительно сокращается, люди покидают регион, занимающий последние строчки в рейтингах по качеству жизни и доходам, в поисках лучшей жизни. Руководство Зауралья пока не в состоянии справиться с этой проблемой.

Напомним, в СССР обучение в вузах и техникумах было бюджетным, после окончания учебы каждый должен был отработать несколько лет по распределению. Специальная комиссия распределяла выпускников по всей стране, опираясь на запросы предприятий и организаций. В том числе вчерашних студентов отправляли в небольшие поселки и деревни, далеко от крупных научных и промышленных центров. Многие были недовольны распределением, однако система способствовала равномерному обеспечению регионов специалистами.

Курган, Ольга Федорова

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