В Кургане вынесли приговор женщине, из-за которой взорвался фармзавод

В Кургане вынесли приговор сотруднице ПАО «Синтез», по вине которой на фармацевтическом заводе произошел взрыв и обрушился цех.

Суд признал женщину виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, ЧП на заводе произошло 29 апреля 2022 года. Обвиняемая дала указание одному из работников предприятия о проведении некоей операции с субстанцией, не предусмотренной промышленным регламентом, что привело к объемному взрыву пылевоздушной смеси субстанции в одном из помещений цеха.

«В результате произошло обрушение конструкции здания и один из работников получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью», – сообщает прокуратура Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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