Курганскую службу родовспоможения, на которую жаловались Путину, признали качественной

Служба оказания помощи детям Курганской области получила положительную оценку от экспертов федерального уровня – специалистов Санкт-Петербургского Педиатрического университета, которые по заданию главного внештатного неанатолога Минздрава РФ Дмитрия Иванова провели 6 и 7 апреля аудит детских медицинских учреждений Курганской области.

Руководитель группы – проректор по национальным проектам и лечебной работе Юрий Петренко, проанализировав службу родовспоможения и оказания помощи детям от 0 до 1 года, отметил ее хорошее качество медпомощи, – сообщили в курганском првительстве.

«Мы посетили центральную районную больницу в Мишкино, учреждения родовспоможения, областную детскую больницу, поликлиники города Кургана и можем сказать о том, что квалификация врачей не вызывает сомнений. Они все хорошо образованы с точки зрения нашей специальности. А в медучреждениях медицинские сёстры и врачи владеют всеми необходимыми медицинскими технологиями для того, чтобы обеспечить качественную помощь деткам», – подчеркнул Юрий Петренко.

Напомним, в начале года более 25 жительниц региона объединились и подали заявления в следственный комитет на перинатальный центр Кургана, считая, что пострадали из-за халатности врачей. Уже возбуждено около десятка уголовных дел. Кроме того, женщины написали коллективную жалобу в администрацию президента. Глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев переехал в Зауралье из Санкт-Петербурга, где проходил службу при кафедре и клинике инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Курган, Ольга Федорова

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