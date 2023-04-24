В Зауралье подвели итоги выборов депутатов окружных дум

В Курганской области подвели итоги выборов депутатов дум четырех новоиспеченных округов – Варгашинского, Дадлматовского, Катайского и Притобольного.

Как сообщили в избиркоме, общая явка на выборах, состоявшихся в воскресенье, 23 апреля, составила 27,87%.

Из 61 мандата 50 получили представители партии «Единая Россия». Еще один мандат достался самовыдвиженцу из Катайского района, остальные десять – у КПРФ. Оглушительную победу празднуют коммунисты Притобольного района (здесь они получили целых семь мандатов). Еще три места «левые» заняли в думе Варгашинского района.

Курган, Ольга Федорова

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