Тайные покровители и связи: секрет успеха Сергея Гордеева и группы «ПИК»

Компания ГК «ПИК», о которой несколько лет назад почти не было слышно, быстро захватила лидерские позиции на строительном рынке Москвы и ряда других регионов. Судя по развитию событий в российской столице, где разгорелось несколько громких градостроительных скандалов, застройщик явно может получать серьезную поддержку властей и правоохранителей, как в случае с районом Кунцево, где вместо неаварийных домов, вопреки протестам местных жителей, планируется построить новое жилье.

Редакция РИА «Новый День» решила разобраться в секрете успеха ГК «ПИК», ставшей крупнейшим подрядчиком в московской реновации.

ГК «ПИК», согласно открытым данным, более чем на 59% контролируется бизнесменом Сергеем Гордеевым – который известен в Москве с 90-х годов как учредитель компании «Росбилдинг», получившей за несколько лет контроль над большим количеством объектов недвижимости в столице. В прессе «Росбилдинг» называли крупнейшей рейдерской компанией Москвы.

Обвинения в рейдерстве, адвокатская защита и Ротенберги

Чем занимался Сергей Гордеев до 1994 года – в публичной сфере известно очень мало: ни одна официальная биография главы крупнейшего московского застройщика не дает ответа на этот вопрос – упоминается только, что жил и учился будущий крупный бизнесмен на юго-западе столицы. В 1994 году Гордеев пришел работать начальником управления по торговле недвижимостью в столичное ЗАО «Фрея». Система «Контур.Фокус» находит только одну фирму с таким названием, которая действовала в Москве в середине 90-х – это АО «Юридическое агентство «Фрея», причем офис его находится как раз на юго-западе, на Ленинском проспекте, 42/5. Если Гордеев работал именно там, это значит, что с юридическим сообществом Москвы он знаком как минимум с 1994 года. Запомним этот факт, он важен.

В марте 1995 года Гордеев переходит на работу в ООО «Виртус», где занимает должность заместителя гендиректора. Вероятно, речь идет о компании, которую возглавлял Алексей Тулупов – с 1992 года он тоже трудился в сфере недвижимости- в ТОО «Комс», а в 1995-м стал директором ООО «Виртус». Гордеев проработал там три месяца, а затем зарегистрировал свою фирму – «Росбилдинг». С этой компанией связан целый ряд громких скандальных историй о рейдерских захватах недвижимости в Москве. РБК в своих материалах прямо называло «Росбилдинг» «крупнейшим российским рейдером».

СМИ сообщали, что структура «Росбилдинга» была весьма разветвленной, и установить все аффилированные с ним юрлица было нереально. Схемы же были схожи: скупка долгов компании, которой принадлежали здания промышленных предприятий, гастрономов, кафе, магазинов, требование возврата единовременно крупной суммы, инициирование дела о банкротстве. Когда владельцы недвижимости продавали акции своей компании, иск о банкротстве отзывался. В те годы даже мэр Москвы Юрий Лужков обвинял «Росбилдинг» в «подрыве промышленного потенциала Москвы».

В «Росбилдинге» Гордеев работал в связке со своим экс-начальником Алексеем Тулуповым. В частности, по информации «Контур. Фокус», в ЗАО «Инвестиционная компания РОСБИЛДИНГ» Тулупову принадлежало 30%, а оставшиеся 70% были у самого Гордеева. В ООО «АН РОСбилдинг» у Тулупова было 41,6%, и 56,4% было у «Марк Инвест, Гмбх» (Mark Invest,Gmbh), зарегистрированной на Сейшелах.

Сейчас Тулупов выступает участником пяти юрлиц – это «Смайнэкс Управление Активами», «Смайнэкс Холдинг», ООО «Торговый Дом «Коломенский», ООО «СМАЙНЭКС ИНВЕСТИЦИИ», ООО «Служба Комфорта Смайнэкс». Компании занимаются ритейлом и девелопментом.

Гордеев лично возглавлял «Росбилдинг» до марта 1998 года, после чего покинул пост директора, но остался совладельцем компании. В 2002 году советником президента «Росбилдинга» стал некий Михаил Черкасов – информация об этом была раскрыта в годовом отчете за 2012 год ГВСУ «Центр», в состав Совета директоров которого он входил. Председателем совета директоров ГВСУ «Центр» является Борис Ротенберг – его брат Аркадий, как известно, выступает спарринг-партнером по дзюдо президента РФ.

Сам Михаил Черкасов тоже не чужд спорта – он занимает должность генерального директора некоммерческого партнерства «Национальный союз дзюдо», соучредителем которого через несколько питерских АНО выступает сам Аркадий Ротенберг.

При этом выяснилась любопытная подробность: в ЕГРЮЛ оказались два Михаила Анатольевича Черкасова с разными ИНН. Правда, возглавляемые ими компании внезапно оказались зарегистрированы по одному и тоже адресу, с одними телефонами или дублирующимися названиями. К примеру, Михаил Черкасов-дзюдоист является гендиректором ООО «Рождествено», что на улице Беговая, 6А, и соучредителем ООО «Развитие-Инвест», которое находится в переулке Колокольниковом, 7 стр 1. А его «клон» с совершенно другим ИНН возглавляет АО «Рождествено» в том же Колокольниковом переулке, 7 стр 1 и ЗАО УК «Развитие» по этому же адресу. В целом Черкасов-первый значится руководителем или участником восьми «живых» компаний и одного ИП, Черкасов-второй – как минимум пяти действующих фирм.

Редакция РИА «Новый День» направила запрос в УФНС по Москве с просьбой объяснить причины такого странного явления. В ответе налоговиков сказано, что по данным ЕГРН Михаилу Черкасову был присвоен только один ИНН, «в связи с этим в Едином государственном реестре юридических лиц проведена актуализация информации об ИНН Черкасова М.А. (генеральный директор ЗАО «УК «Развитие»)». Судя по данным системы «Контур.Фокус», данные в ЕГРЮЛ, действительно, были изменены. Теперь ИНН *********708 принадлежит не только Михаилу Черкасову, но и некоему Борисенкову Вячеславу Александровичу, который ранее занимал должность генерального директора АО «МСК Энергосеть». Компания с таким названием, судя по открытым данным, входит в структуру ГК «ПИК», а Вячеслав Борисенков являлся еще и вице-президентом по общим вопросам ПАО ГК «ПИК». При этом у АО «Рождествено», согласно выписке из ЕГРЮЛ, действуют сразу два генеральных директора, у одного из них – по имени Михаил Анатольевич Черкасов – ИНН ***********923 совпадает с индивидуальным номером другого налогоплательщика по имени Вячеслав Александрович Борисенков. Бизнесмен с таким же именем выступает учредителем нескольких фирм в Москве и Подмосковье, в частности, компаний «Сластена» и «Идеальный вкус» в Балашихе. Таким образом, теперь странности с ИНН появились уже в двух случаях, которые связаны с топ-менеджерами имеющими (или имевшими) отношение к «ПИК» и Сергею Гордееву.

Ситуация более чем странная. Похожие схемы обычно используются для реализации серых финансовых манипуляций через «мертвые души», в том числе, для ухода от налогооблажения и сокрытия реальных бенефециаров. Не менее удивительно, что все изменения в официальные документы были внесены налоговой службой только после запроса РИА «Новый День», что привело к новой путанице. Обстоятельства таковы, что само собой напрашивается предположение о наличии высоких покровителей либо у самого Черкасова, либо его партнеров по бизнесу.

Так или иначе, офисное здание в Колокольниковом переулке, 7 стр 1 является очень примечательным и по другой причине. По данным системы «Контур.Фокус», по этому адресу зарегистрировано 10 действующих компаний. Шесть из них так или иначе связаны с Черкасовым и его «Развитием», а три – с известным столичным адвокатом Александром Тобаком, который является управляющим партнером адвокатского бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Само бюро, соучредителем в котором выступает депутат Государственной думы, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, тоже находится в этом здании. Кстати, сейчас особняк почти в полторы тысячи квадратных метров выставлен на продажу за 764,6 млн рублей.

Тобака и ранее связывали с бизнесом Черкасова и Гордеева: 10 лет назад произошел скандал с выводом активов «РИГрупп», принадлежавшей супруге экс-главы минфина Подмосковья Жанне Буллок. Тогда РБК со ссылкой на ее мужа, экс-министра подмосковного правительства Алексея Кузнецова, который в декабре 2019 года был приговорен к 14 годам колонии за махинации на 14 млрд рублей, сообщало, что основными владельцами заподозренной в рейдерстве ЗАО ОРСИ выступали акционер «Росбилдинга» Михаил Черкасов и член совета директоров «Евраз групп» и партнер депутата Макарова – Александр Тобак.

Получается, что адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» могло быть прописано в одном особняке с обвиненными в рейдерстве бизнесменами далеко не случайно. Общие дела, разумеется, проще вести, когда фирмы находятся в одном здании. Кроме того, как отмечалось ранее, Сергей Гордеев с 1994 года вхож в юридическое сообщество Москвы. При этом общеизвестно, что депутаты Государственной думы обладают огромными лоббистскими возможностями, и негласное первое место в этой неписаной «табели о рангах», как отмечал Forbes, занимает как раз Макаров.

Редакция РИА «Новый День» направила депутату Макарову запрос с просьбой уточнить, какие отношения связывают его с Гордеевым. На что депутат ответил, что личных и деловых контактов не имел – возможно, мог пересекаться на официальных мероприятиях. При этом глава думского комитета уточнил, что с 2003 года не принимает участие в деятельности адвокатского бюро. В адвокатском бюро на запрос РИА «Новый День» предпочли не ответить.

В любом случае на таком общем фоне совершенно не удивляет, что аудиторское заключение ПАО ГК «ПИК» готовит международная аудиторская компания KPMG, в которой работает экс-юрист бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» Михаил Орлов. С одной стороны, это обстоятельство можно расценивать как простое совпадение. Однако, как указано на сайте KPMG, Орлов является партнером, руководителем Департамента налогового и юридического консультирования компании, и при этом до сих пор близок к Макарову, поскольку возглавляет экспертный совет при думском комитете по бюджету. При этом показательно, что KPMG регулярно выигрывает тендеры на обслуживание «Дом.рф» – который, как известно, имеет самое прямое и непосредственное отношение к строительной отрасли, а предшественник этой структуры также был связан с ГК «ПИК».

В 2019 году, судя по данным системы «Контур.Фокус», KPMG получила пять контрактов с «Дом.рф», удачно выиграв все торги, в которых принимала участие, а сумму контрактов составила в общей сложности более 200 млн рублей. ООО «Кпмг Налоги и Консультирование» получала деньги за исполнение заказов ППК «Фонд Защиты Прав Граждан – Участников Долевого Строительства», и все того же «Дом.рф».

С другой стороны, у Тобака, экс-супруги Макарова – Натальи – и Михаила Черкасова (который был советником президента «Росбилдинга») есть общий бизнес в Кемеровской области. Возможно, появление в Кемерово ООО «Кузбассбизнесавто» и ООО «МашИнвест» стало эхом короткой службы Андрея Макарова вице-губернатором при Амане Тулееве.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», в январе 1992 года в Москве появилось ООО «Мирос», учредителями которого выступили Александр Тобак, Борис Мордюков и Теймураз Хецуриани. Тезка последнего возглавлял еще и СП «Русджет», и был расстрелян в собственном автомобиле, который прогревал утром 17 января 1995 года около дома. «Русджет» был замешан в крупном скандале о контрабанде в ЮАР авиадвигателей и ракет Р-73 класса «воздух-воздух», не имеющих аналогов в мире. Как сообщал «Коммерсант», все это вывозилось в ящиках с маркировкой «энергоустановки» и «грузоподъемники». В убийстве Хецуриани тогда обвинили медведковскую ОПГ.

Сенаторский блицкриг и вывоз культурных ценностей за границу

В марте 2005 года Гордеев внезапно вошел в Совет Федерации в качестве сенатора от администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа – 23 марта спикер СовФеда, пост которого тогда занимал Сергей Миронов, своей подписью утвердил его кандидатуру. Правда, упоминаний о Гордееве не удалось отыскать ни на сайте администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, ни на портале Хурала Бурятии. Фактически, как отмечали СМИ, за два года Гордеев не сделал для округа ничего – за исключением строительства церкви в поселке Усть-Ордынский.

В своем округе сенатор практически не появлялся, и когда впереди замаячило слияние Иркутской области и Бурятского автономного округа, можно было предположить, что это станет финалом политической карьеры Гордеева. Однако удивительным образом его лоббистская работа в СовФеде впечатлила губернатора Пермского края Олега Чиркунова, который в 2007 году сменил действующего пермского сенатора Татьяну Попову на экс-главу «Росбилдинга». По информации «Коммерсанта», это назначение также произошло внезапно, и утром перед заседанием Пермского Заксо некоторые депутаты еще не знали, что им предстоит утвердить кандидатуру Гордеева.

По версии издания, Гордееву активно помогал его коллега по сенатскому комитету по экономической политике, предпринимательству и собственности Оганес Оганян, который представлял в СовФеде как раз Пермский край. Не исключено, что сам «эсер» Оганян сохранил кресло в СовФеде благодаря личной протекции Миронова перед Чиркуновым.

В 2009 году Оганян оказался в Национальном банковском совете (НБС) в качестве представителя от СовФеда. НБС, в частности, утверждает смету Центробанка, и обсуждает вопросы его деятельности и работы банковской системы в целом. В 2014 году ЦБ оказался крупнейшим акционером ГК «ПИК» – в результате сделок репо доля мегарегулятора в компании выросла с 5,3% до 34,3%. Второй крупнейший банк в России – ВТБ – получил в распоряжение 18,4% акций компании. То, что ЦБ принял в залог такой крупный пакет, эксперты тогда называли редким явлением.

Вместе с Гордеевым в сенатском комитете по экономической политике в частности, в 2007 году заседали миллиардер, владелец девелоперского бизнеса и основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России», фигурант скандала с выносом из питерского отделения «Сити Инвест Банка» коробок с 7 млн долларов Алексей Лысяков, бывший вице-спикер СовФеда, ныне посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, а также бывший первый вице-мэр Москвы Олег Толкачев – который курировал в столице имущественные отношения, совладелей группы «Синтез» Леонид Лебедев, экс-начальник Управления ГАИ-ГИБДД МВД РФ Владимир Федоров, член высшего совета «Единой России», профессор Андрей Хазин, сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, сдавший полномочия в 2009 году ради перехода на работу в «Систему» Владимира Евтушенкова, и сооснователь «Русского Радио» и владелец ряда радиостанций Виталий Богданов.

Примечательно, что законотворческая деятельность Гордеева в СовФеде оживилась после его перехода к Пермскому краю. Свои первые законопроекты сенатор внес в Госдуму в июле 2007 года, и что характерно – в соавторстве все с теми же «эсерами», спикером верхней палаты парламента Мироновым и главой комитета СФ Оганяном. Проекты законов касались штрафов за незаконное размещение рекламы и запрет на ее размещение на объектах-памятниках. Оба были ожидаемо отклонены. После этого Гордеев сам внес сразу три законопроекта – об упрощении вывоза из России культурных ценностей и упразднении налога в 18% на ввоз таких ценностей в страну. В апреле 2008 он внес свой последний в сенаторском статусе законопроект, причем на этот раз его соавторами стали такие политические тяжеловесы, как «единороссы» Павел Крашенинников, Владислав Резник и Мартин Шаккум. Речь шла все о тех же культурных ценностях, и этот закон в июле 2009 года был принят.

Административный ресурс

Учитывая обширные знакомства и связи президента ГК «ПИК» Сергея Гордеева, неудивительно, что застройщик так свободно действует в Москве и получает особые условия работы в рамках новой схемы финансирования долевого строительства. Компании позволили завершить по старым условиям все объекты, которые были построены на 6% и более. Для рядовых застройщиков старые условия действуют только для объектов, завершенных как минимум на 30%.

При этом «ПИК» сумел получить 42% всех подрядов Фонда реновации – по подсчетам РБК на декабрь 2018 года, речь шла о сделке, как минимум, на 40 млрд рублей. Это объем средств должен пойти на проектирование и строительство новых домов для переселения москвичей по самой, пожалуй, скандальной строительной программе мэрии Москвы за последние 20 лет. Компания ООО «ГН-МФС» (ранее она называлась «МФС-ПИК») построит 686 тысяч кв метров жилья в Кузьминках, Перово, Люблино, Северном и Восточном Измайлово, Царицыно, Головинском районе и Хорошёво-Мневниках. В пресс-службе ГК «ПИК» тогда подтвердили, что «МФС-ПИК» входит в структуру «ПИКа».

В октябре этого года на сайте ГК «ПИК» был опубликован тендер на поставку ЖБИ плит для ООО «ГП-МФС» на декабрь. Поиск юридического учредителя компании, связанной с экс-сенатором, привел к очередному кипрскому офшору – в качестве 100% учредителя «ГП-МФС» в системе «Контур.Фокус» указана частная Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «Эсазионе Капитал ЛТД (Кипр)».

В разветвленной сети связей г-на Гордеева почетное место занимает другой любитель кипрских офшоров – столичный девелопер Павел Те. В частности, через АО «Паллада» и АО «Энтрада» с Те связан кипрский офшор «Эсреатика Холдингс Лимитед»: дочерними компаниями «Энтрады» выступают шесть юридических лиц, в числе которых ООО «Люблинский Парк», ООО «Люблино Девелопмент», ООО «Михайловский Парк», ООО «Строительная Компания «Стройклассик», ООО «Скайтауэр Груп» и ООО «СТРОЙ РЕСУРС». В январе этого года РИА «Новости» сообщали, что московский фонд реновации купил у «ПИК» квартиры в новостройках в новостройках «Михайловский парк», «Дмитровский парк» и «Люблинский парк».

В ГК «ПИК» агентству тогда сообщили, что застройщиком в проектах «Люблинский парк» и «Михайловский парк» выступают «Люблино девелопмент» и «Скайтауэр груп», а «ПИК» является девелопером. При этом в ООО «Люблино девелопмент» 49,9% принадлежит ООО «Энтрада», 50% – ООО «Холдинг девелопмент», 80% которой контролирует акционер Capital Group Павел Те. ООО «Скайтауэр груп» на 50% принадлежит ООО «Нерта холдинг», связанное через «Холдинг девелопмент» с Те, а на 49,9% – ООО «Энтрада». Минимальная доля в компании – 0,1% принадлежит ООО «Пик-Инвестпроект».

Согласно данным той же системы «Контур.Фокус», «Эсреатика Холдингс Лимитед» контролирует «Энтраду» через АО «Паллада», 100-процентным учредителем которого и выступает. При этом связанный с Те «Эсреатика Холдингс Лимитед» ранее значился участником трех юрлиц, которые с декабря 2018 года контролируются ООО «Пик-Развитие Территорий», а конечным владельцем, согласно данным «Контур.Фокус», выступает офшор «ПИКа» Siridica Limited.

Впрочем, и часть активов «Эсазионе Капитал ЛТД» (это учредитель входящего в ГК «ПИК» ООО «ГП-МФС») перешла к структурам, в которых участвует «Энтрада». К примеру, в декабре 2018 года в учредителях ООО «СК «Стройклассик», 100% в котором ранее принадлежало «Эсазионе Капитал ЛТД», появились ООО «Энтрада» и некая Частная Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «Эваларо Трейдинг Энд Инвестментс Лимитед» (Кипр). Точно такая же участь постигла ООО «Строй ресурс».

Что касается кипрского офшора «Эваларо», то, согласно местному торговому реестру, ее обслуживает секретарская компания DADLAW SECRETARIAL LIMITED, которую украинские СМИ связывают с бизнесменами из ближайшего окружения экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, Dadlaw Secretarial Limited и Dadlaw Nominees Limited, по информации украинских изданий, обслуживают компанию Efamiando Holdings Limited, которая владела лотерейным оператором «Украинская национальная лотерея».

Сам холдинг «Capital Group» и его глава Павел Те считаются в столице непотопляемыми еще со времен Юрия Лужкова. Укрепление девелопера в «нулевых» на строительном рынке связывают с Михаилом Менем, который с 2002 по 2005 годы занимал должность вице-мэра Москвы. Когда Мень уехал губернаторствовать в Ивановскую область, Павел Те тоже отправился туда, и на довыборах в 2010 году стал депутатом Верхнеландеховского районного Совета Ивановской области от «Единой России». В ноябре 2013 года Мень возглавил министерство строительства и ЖКХ РФ, а в декабре 2013-го Сергей Гордеев приобрел 19,9% акций ГК «ПИК» у структур Сулеймана Керимова – и компания резко пошла в рост.

Кстати, оказалось, что исторически «ПИК» был связан с предшественником «Дом.рф» – Агентством ипотечного жилищного кредитования. Это выяснилось, благодаря истории со строительством ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе, 68, где ранее была территория «Портхладокомбината». Четыре небоскреба встанут практически вплотную к кромке воды, что очень не нравится экоактивистам, которые недоумевают, как застройщик намерен поступить с федеральным законом о праве граждан на беспрепятственный доступ к водным объектам. Основным учредителем ООО «Акватория», согласно системе «Контур.Фокус», выступает очередной кипрский офшор – Компания с ограниченной ответственностью «Лаинго Пропертиз Лимитед». В торговом реестре Кипра уточняется, что в числе директоров этого офшора значится Александр Валерьевич Губарев – полный тезка члена совета директоров АО «Банк Жилищного Финансирования», который был создан основателями ГК «ПИК» – Кириллом Писарем и Юрием Жуковым, и работает в системе ипотечного кредитования «Дом.рф».

При этом именно АО «Банк ЖилФинанс» первым осуществил секьюритизацию ипотечных кредитов по программе АИЖК. В 2016 году дочерняя компания АИЖК ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (ныне «Дом.РФ Ипотечный Агент») разместила выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг, который был обеспечен залогом ипотечного портфеля АО «Банк ЖилФинанс» и солидарным поручительством «АИЖК».

Примечательно также, что ГК «ПИК» успешно переманивает топ-менеджеров у Росимущества, которому формально принадлежит «Дом.РФ». Так, «ПИК-Инвестпроект» руководит Алексей Белов – который до этого возглавлял в Москве АО «Кусковский Ордена «Знак Почета» Химический Завод», принадлежавший Росимуществу, а АО «Пик-Индустрия» – бывший директор государственного ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» Андрей Калиновский.

Согласно промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года, конечный контроль над компанией на конец июня осуществлял господин Гордеев, доля контроля в группе которого составляла 74,81%. За год до этого доля была чуть меньше – 74,57%. При этом размер вознаграждения топ-менеджменту «ПИКа» за первое полугодие несколько снизился – 800 млн рублей против 898 годом ранее.

В июле 2019 года банк ВТБ приобрел у Гордеева 15,48% акций ГК «ПИК», в итоге у президента и его аффилированных лиц осталось 59,33% обыкновенных акций.

Редакция РИА «Новый День» направила официальные запросы Сергею Гордееву в ГК «ПИК» с просьбой прокомментировать, какие отношения связывают бизнесмена с упомянутыми политиками и предпринимателями. В пресс-службе компании подтвердили получение запроса, однако ответили, что комментариев не последует.

РИА «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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