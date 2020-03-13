«Война полным ходом!» Мэрия Москвы и ГК «ПИК» довели конфликт в Кунцеве до силовых столкновений

Конфликтная ситуация в столичном районе Кунцево дошла до силовых столкновений местных жителей, защищающих свои дома, с сотрудниками ГК «ПИК», который намерен построить 26-этажную высотку прямо во дворе трех кирпичных пятиэтажек. Видеоролики с места событий жители домов на улице Ивана Франко публикуют в соцсетях. Вечер четверга там завершился дракой между собственниками квартир и охранниками, противостояние продолжилось сегодня утром.

В видеозаписи, опубликованной местной активисткой Надеждой Чижовой в группе «Борьба за 47-48 кварталы Кунцева» в «Фейсбуке», видно, что сотрудники ЧОП заблокировали проезд к жилому дому, и не дают проехать туда легковому автомобилю. «В общем, ребята, тут война идет полным ходом! Это оккупация», – говорит Чижова.

Ранее активистка опубликовала фото въезда на огороженный забором двор и сообщила: «На Ивана Франко, 20 к чему-то готовятся. Много ЧОПа».

Силовое столкновение местных жителей, защищающих свой двор и свое жилье, произошло накануне вечером. «Рукопашная с захватчиками на Ивана Франко, 20, всё в тренде современной Москвы», – отметила Чижова в комментарии к видео. Судя по кадрам, собственники квартир встали на дороге, не пропуская в свой двор технику ГК «ПИК». «На стройку едет, на объект!» – заявляют сотрудники застройщика. «А стройка незаконна!» – возражают им местные жители. «На каком основании? Вы кто вообще? – слышен женский голос, который тут же переходит в крик: – Аааа! Уберите руки! Руки от меня уберите! Вы кто?». Из видео следует, что автора ролика силой выталкивают с дороги.

Канал Activatica Video опубликовал более полную видеозапись с места событий. В ней видно, что высокий мужчина в серой униформе заламывает кричащей девушке руку и сталкивает ее с асфальта на газон. В это же время еще несколько бородатых людей в серой униформе стаскивают и выталкивают на землю мужчин – при этом пожилого человека в черной куртке толкают так, что он по инерции пробегает несколько метров, чтобы не упасть. Слышны крики. Грузовик проезжает на огороженный ГК «ПИК» двор.

Силовое столкновение в Кунцеве

Как ранее сообщал «Новый День», в московском районе Кунцево не первый год идет противостояние жителей домов на улице Ивана Франко и застройщика ГК «ПИК», с которым мэрия столицы подписала контракт на программу реконструкции кварталов. Фактически чиновники правительства Москвы продали ГК «ПИК» землю вместе со стоящими там крепкими, не аварийными 37 пятиэтажными домами. Вместо них застройщик намерен построить высотное жилье, увеличив плотность населения в этом районе почти в два раза – с 6,38 тысячи человек до 11,51 тысячи. Первым должен быть построен 26-этажный дом на улице Ивана Франко, причем фактически стройплощадку расположили во дворе трех домов середины прошлого века. Забор проходит в метре от стены пятиэтажки.

Часть жителей Кунцева восстала против идеи сноса домов еще на публичных слушаниях, которые прошли в 2017 году. Тогда комиссии было передано несколько подписных листов против реализации проекта, которые подписали сотни людей. Однако власти все же согласовали скандальный проект. В итоге осенью 2018 года, когда застройщик зашел во двор домов на улице Ивана Франко, жители встретили компанию акциями протеста. Несколько человек были задержаны полицией.

Весной 2019 года, перед выборами в Мосгордуму. ГК ПИК снизил активность, и протесты прекратились. Однако после выборов, зимой 2019 года, застройщик показал, что не отказался от своих намерений.

На этой неделе в скандальный двор на Ивана Франко уже приезжал фигурант «дела Ивана Голунова» – полицейский Илья Телешов, который не пропускал адвокатов в больницу к журналисту.

Отметим, что решение мэрии москвичи оспорили в суде. Жители говорят, что процессы еще идут, но застройщик уже вырубил деревья и силовыми методами расчищает территорию от горожан.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.03.20

В «Роснефти» рассказали о перспективах нефтяной войны с саудитами. / Театр одного актера: конституционная реформа срежиссирована, как пьеса. / Ученый из России предсказал сроки спада пандемии коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»