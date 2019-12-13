«Вдруг он о нас забыл»: жители московского Кунцева пожаловались Путину на ГК «ПИК»

Жители московского района Кунцево направили обращения президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на столичную мэрию и строительную компанию ГК «ПИК», которые реализуют проекты, вопреки интересам граждан. Об этом сообщается в «Фейсбуке» на странице активиста Ивана Рожкова. Ранее москвичи, протестующие против выселения из своих квартир, разбили во дворе палаточный лагерь.

«Отметили «День открытых дверей» – отправили президенту обращения о 47-48 кварталах Кунцева. Вдруг он о нас забыл», – отмечается в сообщении.

Неделю назад, 7 декабря, местные жители раскинули палатки во дворе своих домов. «Активисты Кунцева возобновили противостояние с ПИКом на улице Ивана Франко, 20. Возрождён палаточный лагерь, уничтоженный год назад оборотнями в погонах. Кунцевчане готовы лечь костьми за свою родину, нагло отобранную зарвавшимся застройщиком и его подельниками из мэрии Москвы. Палаточный лагерь будет работать круглосуточно», – заявили жители Кунцева в соцсетях.

Появление палаточного лагеря заинтересовало полицию в тот же день. Как отмечал Иван Рожков, «противостояние возобновилось, оно будет долгим и жёстким и закончится нашей победой».

Сейчас протестующие жители Кунцева собирают средства на приобретение машины, в которой участники противостояния смогут греться по ночам. «Если мы соберём 100 тысяч рублей, этого хватит на тёплую машину. Если мы соберём больше, оставшаяся сумма пойдёт на уплату штрафов. В прошлом году все 270 тысяч, собранные на эту карту, ушли на уплату штрафов», – отмечал Рожков.

Как сообщал ранее «Новый День», жители 37 крепких, не признанных аварийными пятиэтажных домов третий год протестуют против выселения из собственных квартир. Территорию под зданиями мэрия Москвы передала группе компаний «ПИК» под высотную застройку, при этом никаких публичных слушаний не проводилось. На общих собраниях собственники большинством голосов высказали против сноса своих домов и переселения в жилье, которое их категорически не устраивает. Однако осенью прошлого года ГК «ПИК», невзирая на протесты, поставил забор на территории двора трех домов, определенного под стройплощадку. Забор встал вплотную к стенам пятиэтажек. Местные активисты установили круглосуточное дежурство в своих дворах, не позволяя застройщику завозить стройматериалы и технику, поскольку горожане отказались жить несколько лет фактически на стройплощадке, терпя серьезные неудобства и подвергая свою жизнь опасности.

Несколько раз вспыхивало силовое противостояние москвичей с сотрудниками ЧОП, работающего на ГК «ПИК». Власти объявили это несанкционированными митингами, несколько активистов были задержаны полицией и оштрафованы на крупные суммы. В частности, штраф получил депутат Мосгордумы 7 созыва Сергей Митрохин, который пришел поддержать жителей Кунцева и попал на чаепитие во дворе домов на улице Ивана Франко. О штрафах либо административных протоколах сотрудникам ЧОП ничего не сообщалось.

Переселить жителей малоэтажного, утопающего в зелени района Кунцево, мэрия решила в многоэтажку на улице Ярцевская,33. В Сети размещены десятки жалоб на состояние этого дома – пользователи сообщают, что лифты в нем не работают, окна вываливаются, полотенцесушитель почему-то смонтирован прямо под душем, присутствует масса других строительных недоработок.

Конфликт утих в декабре 2018-го, относительное спокойствие царило в Кунцеве перед выборами в Мосгордуму, однако как только избирательные кампании «самовыдвиженцев» от партии власти завершились, мэрия и «ПИК» вновь напомнили о себе. В ноябре жители Кунцево опубликовали в соцсетях уведомления о выселении из квартир, и направили обращение к Папе Римскому с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на решение властей российской столицы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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