«ПИК» «подставил» Собянина: опубликованы новые данные о скандальной кунцевской стройке

Жители скандально известного московского района Кунцево, протестующие против сноса их домов застройщиком ГК «ПИК», опубликовали сканы итоговых документов общих собраний, прошедших более полугода назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в официальных бумагах значится, что подавляющее большинство собственников жилья проголосовало против проекта «ПИКа», запретив сносить свои дома.

Сканы документов появились в группе «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево» со ссылкой на проект «Московский активист». «ПИК пытается доказать, что большинство за снос, но вот факты! Вот как решили собственники домов, непосредственно прилегающих к захваченной под строительство территории», – говорится в сообщении.

Эти же документы удалось найти на официальной Интернет-площадке правительства Москвы dom.mos.ru. Как следует из протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №22 корп.2 на улице Ивана Франко, против принудительного изъятия собственных квартир и сноса дома высказалось 68% жильцов дома. Поддержали проект ГК «ПИК» лишь 15, 9%. Собрание прошло в апреле этого года, заочная часть длилась до 14 мая 2018 года.

Жильцы дома на Ивана Франко 18, корп.1 провели общее собрание в феврале этого года, официальный протокол также размещен на сайте мэрии Москвы. Здесь против сноса домов высказались 72,7% жильцов, а проект «ПИКа» поддержали только 1,2% собственников.

В третьем доме (ул. Ивана Франко, 20) собрание прошло еще летом 2017 года. И тут проект застройщика ГК «ПИК» поддержало всего 3,57% – а больше 50% потребовало дом не трогать. Эти результаты голосования также официально зафиксированы в протоколе на сайте правительства Москвы.

Жильцы, протестующие против принудительного сноса собственных домов, и ранее заявляли, что проект «ПИКа» поддерживает меньшинство. В ответ при поддержке застройщика сторонники сноса организовали собственный митинг и даже собрали подписи под петицией мэру Сергею Собянину с требованием как можно скорее начать стройку.

В своей группе в «Фейсбуке» «Кунцево за реконструкцию кварталов 47-48!» сторонники сноса уверяют, что их протестующие соседи «не могут собрать адекватное количество местных жителей, поэтому приходится собирать всякую политическую шушеру для массовки». «Какое население гневается? Небольшая кучка митингующих? Большинство за реконструкцию, столько подписей собрали!» – уверяет, в частности, Максим Б.

В группе поддержки проекта «ПИКа», по данным на 11 декабря, состоит 277 пользователей «Фейсбука». В качестве администраторов группы значатся пятеро: это некий пользователь под именем Сергей Г. – «из Махачкалы», некая Оксана Ж. – «из Астрахани», Дарья А. – также «из Астрахани», Роман Я., в профиле которого указано, что он работает в аппарате губернатора Астраханской области, и уже известный кунцевчанам пользователь под именем Сергей И. – «из Ярославля».

В группе противников сноса на данный момент больше 2 тысяч участников. Администраторами и модераторами выступают люди, в профиле у которых значится, что они москвичи. Как минимум часть из них регулярно участвует в акциях протеста на улицах Ивана Франко и Академика Павлова.

Противостояние соседей вышло в активную фазу осенью этого года, когда во двор трех домов на улице Ивана Франко при силовой поддержке охранников и полиции зашла тяжелая техника ГК «ПИК». Жильцы, желающие переехать, в соцсетях называют участников митингов «протестантами», а те окрестили оппонентов «засносниками».

Напомним, согласно постановлению правительства Москвы, в кварталах 47 и 48 района кунцево должно быть снесено 37 крепких жилых домов. Площадка отдается под застройку ГК «ПИК». Людям на словах пообещали переселить в дома, которые ПИК только намеревается построить. Суды жители Кунцево проиграли. Тем не менее, местные жители не пропускали на площадку строительную технику «ПИКа» и регулярно проводят массовые митинги против принудительного отъема частной собственности. Акции протеста получили большой резонанс по всей России, о них сообщали и зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что политика мэра и правительства Москвы в последнее время вызывает все большее недовольство жителей столицы, а количество «горячих точек» на карте города постоянно растет, регулярно проводятся акции протеста, что, по оценкам политологов, может привести к событиям, аналогичным массовому бунту «желтых жилетов» во Франции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.12.18

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