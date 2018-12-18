«Дочки» «ПИКа» увязли в судах: на застройщика массово подают иски

Дольщики ООО «РИВАС МО» (подконтрольна компании АО «ПИК-Регион», входит в ГК «ПИК») массово подают иски в суд для защиты своих вложений и взыскания неустойки. На имущество застройщика, по их словам, наложен арест, а к его учредителю – АО «ПИК-Регион» – готовится иск о банкротстве.

Сообщение о намерении подать иск о банкротстве АО «ПИК-Регион» опубликовано на официальном портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. Обращение в московский Арбитраж готовит подмосковное ООО «Тринитрасса», которое больше трех лет не может добиться оплаты за выполненную работу.

В документе говорится, что «Тринитрасса» является конкурсным кредитором Акционерного общества «Первая Ипотечная Компания – Регион». Согласно ФЗ «О банкротстве», конкурсный кредитор должен не менее, чем за пятнадцать календарных дней до обращения в суд, опубликовать уведомление о своем намерении требовать признания должника банкротом. Учитывая, что сообщение опубликовано 11 декабря, иск в суд может быть подан уже на следующей неделе.

Цена вопроса, как следует из документов Арбитражного суда Московской области – 1,2 млн рублей. Деньги «Тринитрасса» должна была получить за вынос сетей связи из-под пятна строительства нескольких жилых корпусов в районе «Красная горка» в Люберцах по договорам, заключенным еще в 2014 году. В июне этого года подмосковный Арбитраж вынес решение в пользу «Тринитрассы», апелляционную жалобу «ПИК-Регион» также проиграл – решение было вынесено 14 сентября. Компания обжаловала решение в кассационной инстанции, жалоба была подана 14 ноября, заседание назначено на 20 декабря. Оперативно получить комментарий в «Тринитрассе» не удалось: по двум имеющимся в открытом доступе телефонам никто не брал трубку. В ГК «ПИК» в ответе за запрос РИА «Новый День» заверили, что ситуация с ООО «Тринитрасса» урегулирована. «По состоянию на 17.12. 2018 со стороны АО «ПИК-Регион» задолженность погашена. Таким образом, предмет иска отсутствует», – говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Так или иначе, проблемы возникли и у дочерней компании «ПИК-Регион» – ООО «РИВАС МО» (по данным из открытых источников, «ПИК-Регион» является ее единственным учредителем). Согласно сайтам судов, с конца лета на «РИВАС МО» судебные иски посыпались, как из рога изобилия.

Только на сайте Красногорского городского суда опубликована информация как минимум о 107 исках, поданных с сентября к ООО «РИВАС МО» в сфере жилищного законодательства и защиты прав потребителей. Часть из них уже удовлетворена. Например, по одному из исков дольщица потребовала взыскать неустойку за затягивание сроков сдачи дома в деревне Путилково 130,9 тыс рублей, 500 тысяч – в качестве возмещения морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы и компенсацию судебных расходов. Суд пришел к выводу, что «РИВАС МО», действительно, по своей вине не выполнил взятые обязательства, однако сумму существенно уменьшил – до 98 100 рублей.

На сайте московских судов общей юрисдикции значится, что ООО «РИВАС МО» в этом году фигурировал в 613 исках – и более чем в 550 – в качестве ответчика. В нескольких делах в качестве соответчиков названы ГК «ПИК» и АО «ПИК-Регион».

Долгами «РИВАС МО» уже занимаются судебные приставы. Согласно данным официального сайта ФССП РФ, в отношении компании было возбуждено 47 исполнительных производств, причем расплатилась она далеко не со всеми долгами. Так, за декабрь только по шести исполнительным листам «РИВАС МО» должен более 1,2 млн рублей.

Помимо шквала судебных историй, по Рунету прокатилась волной информация о наложении ареста на имущество «РИВАС МО» в рамках одного из дел – из-за чего дольщикам дома в д. Путилково Росреетр отказывает в регистрации права собственности. Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» один из красногорских соинвесторов, Станислав Смагин, дольщице дома на улице Сходненская пришло уведомление из Росреестра о приостановлении государственной регистрации (фото документа есть в распоряжении редакции). В качестве причины было указано вынесение Одинцовским горсудом определения о наложении ареста на имущество компании.

Правда, позже появился другой документ – якобы направленный федеральным судьей Павловой главе Управления Росреестра по Московской области. В письме говорится, что судебное определение было направлено в Росреестр по ошибке, поэтому все, совершенные на его основании действия, необходимо срочно отменить.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Одинцовского суда не удалось, в суд направлен письменный запрос.

В пресс-службе ГК «ПИК» сообщили, что арест был наложен ошибочно. «Никаких ограничений по регистрации имущественных прав у ООО «Ривас МО» нет. В настоящее время регистрация договоров ООО «Ривас МО» и ПИК осуществляется в обычном порядке», – заверили в ГК «ПИК». При этом компания проигнорировала вопросы агентства, касающиеся заключения с гражданами не договоров долевого участия, а предварительных договоров купли-продажи. Не ответили в «ПИКе» и на вопрос по поводу сотен судебных исков дольщиков, и не оплаченных долгов по десяткам исполнительных производств на «РИВАС МО».

Напомним, ГК «ПИК» «прославилась» на всю Россию после резонансной истории в московском районе Кунцево, где начало стройку 26-этажной высотки во дворе трех многоквартирных домов прошлого века. Согласно постановлению правительства Москвы, в кварталах 47 и 48 Кунцева должно быть снесено 37 крепких, не признанных ветхими и аварийными жилых домов, а люди должны быть переселены. Инвестконтракт власти заключили с ГК «ПИК», именно эта компания получила право строить высотное жилье вместо снесенных домов – благодаря чему население района должно возрасти почти вдвое.

Первую высотку, 26-этажное здание, «ПИК» решил строить на улице Ивана Франко, прямо во дворе трех кирпичных многоквартирных домов. Забор стройплощадки установлен менее, чем в метре от стены и окон жильцов. Местные жители взбунтовались против принудительного отъема их собственности, акции протеста столичного Кунцево получили большой резонанс.

Москва, Татьяна Дорофеева

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