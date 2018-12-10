Восставших против «ПИКа» затопило кипятком: местные жители считают, что это диверсия

Жители самой «горячей точки» Москвы – района Кунцево – намерены направить заявление в полицию из-за странной коммунальной аварии, которая произошла прошлой ночью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», москвичи считают случившееся диверсией, которую мог устроить один из агитаторов за снос неаварийных домов.

Как отметил Алексей Ш. в группе «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево» в «Фейсбуке», в доме №8 на улице Екатерины Будановой в полночь разорвалась труба отопления. Через несколько часов, по его словам, в этом же доме люди заметили мужчину, который ранее агитировал за снос жилых домов и проект ГК «ПИК». В сообщениях при этом обращается внимание, что накануне днем в Кунцеве прошел очередной массовый митинг против сноса многоквартирных домов для освобождения территории под застройку.

«По фотографии видно, что труба была сломана специально; в данный момент жильцы дома инициируют проведение экспертизы и собираются писать заявление в ОВД, – сообщил Алексей Ш. – В 02.30 приехала аварийная служба. В 7.45 в доме был замечен некто Сергей И., известный противникам проекта реконструкции 47-48 кварталов своей бурной агитацией за снос наших крепких домов».

По его словам, мужчина фотографировал место аварии, а жильцам представился корреспондентом одной из московских газет. Противники сноса домов позже позвонили в редакцию этого издания и выяснили, что этот мужчина никакого отношения к ней не имеет.

В комментариях к записи жители Кунцева высказывают подозрения, что именно этот человек может быть причастен к поломке трубы, а ранее он не только активно агитировал за проект «ПИКа», но и участвовал в сборе подписей за снос домов, которые позднее группа граждан отнесла мэру Сергею Собянину.

В «Фейсбуке» на своей странице этот человек пишет, что рассказал одному из изданий о ситуации с предприятием Ярославля – по ссылке открывается материал, подписанный ярославским политологом Сергеем Ф. На фото в профиле Сергея Ф. во «ВКонтакте» – человек, очень похожий на Сергея И.

Информация о порыве трубы в соцсетях группами в поддержку сноса домов продвигается как рекламная запись, отмечают кунцевчане.

Кроме того, по словам Алексея, по Кунцево «ходят некие сотрудники из неизвестного ЧОП и сбивают замки с дверей, ведущих в подвальные помещения». Он даже указал адрес, где были замечены эти люди – улица Екатерины Будановой, 4 корп.1.

Как сообщал «Новый День», в столичном районе Кунцево, согласно постановлению правительства Москвы, планируется снести 37 крепких жилых домов, не признанных ни ветхими, ни аварийными. По программе реконструкции кварталов 47 и 48 здесь планируется построить несколько высотных зданий, за счет чего численность жителей увеличится почти в два раза. Проект по договору с властями Москвы реализует ГК «ПИК».

Жильцам многоквартирных домов на словах был обещан переезд в дома, которые «ПИК» рассчитывает построить. Первая высотка в 26 этажей по плану должна появиться прямо во дворе трех домов на улице Ивана Франко – котлован компания намерена вырыть в 15 метрах от их фундаментов. Забор стройплощадки уже установлен практически вплотную к стене одного из жилых домов.

Часть людей согласилась на планы «ПИКа», однако остальные отказались покидать свое собственное жилье. Осенью жители Кунцева не пустили строительную технику на участок, установив круглосуточное дежурство – но позднее застройщик все же сумел туда зайти при поддержке полиции и сотрудников частной охранной организации.

Тем не менее, местные жители проводят массовые акции протеста, которые получили резонанс не только в Москве. Москвичи уверены, что право собственности находится под охраной Конституции, и отнимать землю и дома в угоду коммерческим интересам застройщика нельзя.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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