Голосовали против: новые подробности скандальной кунцевской стройки

В скандально известном московском районе Кунцево всплыли уже 14 протоколов общих собраний жильцов, которые воспротивились сносу собственных домов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные голосований на своей странице в соцсетях опубликовал муниципальный депутат Денис Шендерович.

Протоколы размещены на официальном портале властей Москвы dom.mos.ru. «Помните, ранее я говорил, что есть парочка домов, которые, возможно, действительно хотят снестись и переехать? Приношу свои извинения, я был не прав, – отметил Шендерович. – Нет НИ ОДНОГО дома, который проголосовал большинством за снос и реконструкцию». Депутат подсчитал, что в общей сложности в 14 домах кварталов 47-48 в Кунцево против сноса высказались 65,72% собственников, за снос 8,81%, воздержались 19,6%.

Шендерович напомнил, что, согласно действующему Жилищному кодексу, именно к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решений о его реконструкции.

Ранее участники группы «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево» заявляли, что по закону изъятие участка земли у собственников возможно только для государственных или муниципальных нужд – к которым коммерческие интересы застройщика, ГК «ПИК», не могут иметь отношения.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе в «Фейсбуке» появились сканы трех протоколов общих собраний собственников жилья в домах на улице Ивана Франко, во дворе которых «ПИК» уже огородил строительную площадку. Собрания прошли в 2017 – начале 2018 года, подавляющее большинство жильцов проголосовало против проекта реконструкции кварталов и сноса собственных домов.

Снести 37 крепких, не аварийных жилых домов в кварталах 47 и 48 в Кунцево предполагается согласно постановлению правительства Москвы. Земельный участок по инвестиционному договору отдан ГК «ПИК» под застройку высотками. По проекту, население района увеличится почти в два раза – с 6,38 тысяч человек до 11,51 тысяч. Первым должен быть построен 26-этажный дом на улице Ивана Франко, причем фактически стройплощадку расположили во дворе трех домов середины прошлого века. Часть жителей Кунцева восстала против идеи сноса домов еще на публичных слушаниях, которые прошли в 2017 году. Тогда комиссии было передано несколько подписных листов против реализации проекта, которые подписали сотни людей. Однако власти все же согласовали скандальный проект. В итоге осенью этого года, когда застройщик зашел во двор домов на улице Ивана Франко. Жители встретили компанию акциями протеста. Несколько человек были задержаны полицией.

Протест жителей Кунцево против силового отъема частной собственности вызвал большой резонанс по всей России. На данный момент стройка во дворе трех многоквартирных домов приостановлена.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.18

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