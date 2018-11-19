«Кошмар, в 90-е такого не было»: обстановка в районе Кунцево накаляется – «ПИК» оттесняет противников сноса домов

В московском районе Кунцево утром обострилось противостояние местных жителей и строительной компании «ПИК». Застройщик намерен поставить забор, который огородит территорию будущей стройки во дворах существующих многоквартирных домов на улице Ивана Франко. Для застройки кварталов 47 и 48 в Кунцево планируется снести 37 жилых домов, не признанных ветхими и аварийными. Протестующие против сноса своих домов жильцы ведут трансляцию в соцсетях. Судя по видео, на место приехала строительная техника, здесь же находятся сотрудники полиции.

Вдоль дороги живой цепью стоят мужчины в серых куртках с капюшонами. Жильцы говорят, что это – силовая поддержка компании «ПИК».

Прямую трансляцию с места событий в «Фейсбуке» ведет канал «Рупор Москвы»

В видеоролике люди говорят, что информационный щит о стройке сотрудники компании-застройщика установили час назад, и сразу начали работы по установке забора. Противников застройки на месте утром оказалось мало – большая часть людей уехала на работу.

«Попытки загнать трактора были еще ранним утром, потом сюда подогнали полицию, автозаки, всех оттеснили. Что мы, три человека, можем здесь изменить?» – говорит один из противников сноса домов. «Кошмар, в 90-е такого не было», – пишут пользователи в комментариях.

«4 автозака, космонавты, женщинам плохо, но их винтят, – пишет пользователь Nadya Chizhova. – Двор Ивана Франко 20 блокирован с 3 сторон. Мы внутри. Нас мало. 100 чоповцев, космонавты, полиция, 4 автозака. Если что, простите меня за всё, друзья, я вас люблю».

Один из присутствующих на месте активистов рассказал, что после установки оцепления из сотрудников охраны застройщика внутри кольца оказались две женщины. Они легли под ковш экскаватора, оттаскивали их около получаса. Одну из них, по словам мужчины, увезли на «скорой помощи», вторую погрузили в автозак.

Здесь же на месте есть и люди, которые поддерживают снос домов. «Надо их сломать, чтобы нас переселили в новое хорошее жилье», – говорит женщина во время видеотренсляции.

Ранее, как пишут активисты, они установили в своем дворе крест. Однако через несколько часов он был снесен – как отметил один из активистов, это сделали полицейские.

Получить комментарий в пресс-службе УВД по Западному административному округу Москвы оперативно не удалось: по телефону, указанному на сайте ГУ МВД России по городу Москве, в качестве номера пресс-службы УВД по ЗАО, никто не взял трубку.

Как уже сообщал «Новый День», протестующие против сноса жильцы домов по улице Ивана Франко уже несколько дней круглосуточно дежурят на улице, не пропуская технику компании-застройщика. Люди публикуют в соцсетях фотографии бетонных блоков, которые, по их словам, отмечают границу будущего забора стройки. Блоки находятся на расстоянии пары метров от стены жилого дома. Котлован же, судя по опубликованной в Сети схеме, окажется в 15 метрах от нее.

Снос жилья запланирован вне программы реновации. Согласно данным на портале «Реформа ЖКХ», как минимум все корпуса домов 18 и 20 на Ивана Франко аварийными не являются. При этом жители опротестовали в суде постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года «Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы». Именно этот документ узаконил снос домов и строительство на их месте новых многоэтажек. Проиграв дело в Мосгорсуде, люди подали апелляцию в Верховный суд в августе этого года. Следующее заседание назначено на 22 ноября.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.11.18

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