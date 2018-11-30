«ПИК» провоцирует москвичей на майдан: сбор граждан назначен на 2 декабря

Москвичи, протестующие против сноса 37 жилых домов в столичном районе Кунцево, объявили о народном сходе 2 декабря. Как передает корреспондент РИА «Новый День», собрание пройдет около дома на улице Ивана Франко, 20 – рядом с местом, которое ГК «ПИК» объявила своей строительной площадкой.

Как говорится в обращении к москвичам, которое организаторы разместили в соцетях, жители Кунцева просят представителей других районов столицы поддержать их борьбу с застройкой. «Приходите в воскресенье, 2 декабря, в 16:00 на народный сход на улице Ивана Франко 20. Если нас соберётся хотя бы 1000 человек, мы остановим преступную стройку и заставим считаться с нашими интересами», – отмечается в заявлении. Активисты подчеркивают, что «в районе установлен полицейский режим», людям запрещают собираться в своих дворах и обсуждать свои проблемы, а «при малейшей попытке высказать недовольство бросают в автозаки».

«Городом правит строительная мафия, подмявшая под себя чиновничью бюрократию и силовые структуры, – считают противники сноса домов. – Мафия осуществляет передел собственности, отбирая имущество у бедных и отдавая его богатым. Обычные методы борьбы за свои права не действуют. Чиновники больше не считаются с нашим мнением. Суды выносят заведомо неправосудные решения. Мы, рядовые граждане, лишены какой-либо возможности повлиять на свою судьбу. И вот настал момент, когда наше терпение истощилось».

Авторы обращения призвали всех москвичей поддержать их в этой борьбе. «Здесь, в Кунцево, решается судьба нашего города, – пишут они. – Приезжайте в Кунцево и принимайте участие в акциях протеста. Только вместе, всем миром, мы можем нанести по строительной мафии решительный удар».

Между тем, сегодня группа активистов, поддерживающих снос домов в Кунцево, отнесла мэру Москвы Сергею Собянину подписи в пользу идеи «ПИКа», но противники этого проекта не могут понять, кто эти жители. Накануне в соцсетях сообщалось, что по домам массово пошли сборщики подписей в поддержку сноса, которые могут быть привлеченными за деньги работниками, не имеющими отношения к реальным жителям района.

Вечером участница группы «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево» Полина М. сообщила, что ей удалось снять на камеру одну из сборщиц. В ролике девушка зачитывает фразы из петиции – в частности, что «большинство жителей за переезд». «Я вот не уверена, что большинство за», – отмечает она. «Тетка долго возмущалась; когда ей начали названивать коллеги, впала в панику, ко всем из них обращалась «мам, давай не сейчас». В итоге она села в автобус (не оплатив, кстати), а я пробежалась до соседней остановки, чтобы убедиться, что на сегодня она покинула наш квартал», – рассказала Полина.

Как сообщал «Новый День», согласно постановлению правительства Москвы в кварталах 47-48 в Кунцево должны быть снесены 37 многоквартирных домов, не признанных ветхими и аварийными. Земельный участок отдан ГК «ПИК» под застройку высотками. По проекту, население района увеличится почти в два раза – с 6,38 тысяч человек до 11,51 тысяч. Первым должен быть построен 26-этажный дом на улице Ивана Франко, причем фактически стройплощадку расположили во дворе трех домов середины прошлого века. Строительный забор установлен почти вплотную к стене одного из них, а котлован начнут рыть в 15 метрах от фундаментов домов, где живут люди.

Часть жителей Кунцева восстала против идеи сноса домов еще на публичных слушаниях, которые прошли в 2017 году. Тогда комиссии было передано несколько подписных листов против реализации проекта, которые подписали сотни людей. В зале жители также скандировали «ПИК, уходи!» Однако в итоге был сделан вывод, что жители Кунцева поддержали снос их же собственных домов.

В итоге осенью этого года, когда застройщик зашел во двор домов на улице Ивана Франко. Жители встретили компанию акциями протеста. Несколько человек были задержаны полицией.

В ГК «ПИК» заверяют, что стройка идет по закону, и компания имеет все разрешительные документы. Сотрудники ПИКа заявили, что строительство 26-башни в 15 метрах от стен жилых домов никак не отразится на их состоянии.

Наблюдатели отмечают, что фактически ГК «ПИК» и мэрия Москвы спровоцировали появление «горячей точки» в столице – при разумном подходе вспышку социального протеста можно было предотвратить. Теперь же у людей сложилось впечатление, что крупный бизнес и власть «ошалели» от безнаказанности и начали выходить за рамки правового поля для достижения своих интересов.

Известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров отмечал в комментарии РИА «Новый День», что «из-за кризиса «ПИК» и другие компании стремятся быстрее начать стройку и получить свою прибыль, поэтому они действуют брутально, не побоюсь этого слова, по-бандитски». Череда подобных событий способна привести к самым серьезным последствиям – могут появиться «народные мстители, которые будут действовать в рамках неправового поля, так как против них тоже будут действовать в рамках неправового поля», а может и вовсе вспыхнуть народный бунт.

Примечательно, что в экспертных оценках все чаще звучит мнение, что в России готовится революция для расчленения страны, а инициаторами выступают Запад, а также «пятая колонна» внутри России, которой отводится ключевая роль. «Именно наша «пятая колонна», а это не Навальный, который бегает с плакатами, – подчеркивал в комментарии РИА «Новый День» вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. – Пятая колонна – это те, кто деньги вывозит, кто имеет мощные активы за рубежом. На них и давят. А на народ давят, чтоб он активизировался побыстрее, организовал хаос в стране, чтоб ее проще было развалить».

Фактически, как полагает Сивков, Запад наносит двойной удар по России, воздействуя с одной стороны на «элиту», а с другой – доводя до кипения народ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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