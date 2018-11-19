Народные мстители и радикализация протеста: ответ на безнаказанность властей и крупного бизнеса

Крупный бизнес и власть «ошалели» от безнаказанности и начали выходить за рамки правового поля для достижения своих интересов. Как считает известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, ярким свидетельством этого стал конфликт в московском районе Кунцево, где местные жители выступают против фактического изъятия своей собственности и сноса 37 неаварийных домов для реализации строительных планов компании «ПИК». В интервью РИА «Новый День» он не исключил, что творящийся беспредел может спровоцировать появление «народных мстителей».

Федоров обратил внимание, что в стране уже сформировалась система, при которой «власти обслуживают крупный капитал». При этом он напомнил, что сейчас в условиях экономических проблем бизнес чувствует себя крайне неуверенно, но пытается всеми средствами получить прибыль за счет граждан.

«Сейчас наиболее рентабельным является строительный бизнес, соответственно, строительная компания «ПИК» имеет определенные преференции. Из-за кризиса «ПИК» и другие компании стремятся быстрее начать стройку и получить свою прибыль, поэтому они действуют брутально, не побоюсь этого слова, по-бандитски», – считает эксперт.

Федоров пояснил, что конфликтная ситуация с градостроительной политикой в Москве, где регулярно возникают очаги противостояния между жителями и властью, вполне ожидаема.

«Крупные застройщики, девелоперы, в лице «ПИК» и других, чувствуют свою абсолютную правоту и пользуются этим административным ресурсом в лице полиции и властей. А общество и москвичи самоустранились от принятия решений», – сказал Федоров и добавил, что властям и бизнесу удается продавливать свои решения, так как общество разъединено и у людей отсутствует гражданская солидарность.

«80% жителей Москвы не ходят на выборы местного уровня, вся совокупность приводит к тому, что власть почувствовала свою безнаказанность», – подчеркнул он.

По его оценке, происходящее в Кунцеве, где люди вынуждены строить баррикады и буквально ложиться под ковши экскаваторов, чтобы остановить застройщика, высветило все существующие проблемы в полном масштабе. «Тут все маски сброшены», – сказал он.

Как полагает Федоров, учитывая масштабы, которые приобрело противостояние в Кунцеве, у людей еще есть шанс отвоевать свою собственность, но тенденции, которые наблюдаются в Москве, негативные.

«Сейчас для местных жителей эта ситуация шоковая. Возможно, им удастся переломить ситуацию. Но радикализация уже происходит. Не исключено, что появятся народные мстители, которые будут действовать в рамках неправового поля, так как против них тоже будут действовать в рамках неправового поля», – опасается эксперт.

Он подчеркнул, что недовольство градостроительной политикой нынешней мэрии и непосредственно мэра Москвы Сергея Собянина, который в начале своего срока обещал, что не допустит точечную застройку Москвы, создает кризисную ситуацию в городе.

«То, что полиция, которая должна защищать общество от бандитов, открыто становится на сторону олигархов, ударяет не просто по социальной стабильности, но и по власти и ее авторитету, и в целом угрожает социальной обстановке в Москве», – констатировал он.

Как сообщал «Новый День», в конце ноября 2017 года столичная мэрия утвердила проект планировки территории 47,48 кварталов в Кунцевском районе. Согласно постановлению правительства города, вместо кирпичных малоэтажек, далеко не все из которых являются аварийными, будут строиться многоэтажные «свечки» от компании «ПИК». Предполагается, что всего будет снесено 37 домов, которые даже по официальной информации не являются аварийными.

В Мосгорсуде жителям не удалось опротестовать решение столичного правительства, в августе 2018 года они подали апелляцию в Верховный суд. Следующее заседание назначено на 22 ноября.

В настоящее время противостояние между местными жителями и строительной компанией «ПИК» перешло в активную фазу. На улице Ивана Франко противники сноса своих домов несколько дней круглосуточно дежурят на улице, не пропуская технику компании-застройщика. Люди публикуют в соцсетях фотографии бетонных блоков, которые, по их словам, отмечают границу будущего забора стройки. Блоки находятся на расстоянии пары метров от стены жилого дома. Котлован же, судя по опубликованной в Сети схеме, окажется в 15 метрах от нее.

«Сегодня сюда прибыло более 50 чоповцев и столько же полицейских с дубинками, которые огородили сквер на ул. Ивана Франко 20 и начали устанавливать бетонные блоки. Приехало 5 (!!!) полицейских автозаков. Охрана и полиция оцепили сквер живой цепью и оттеснили его защитников. Две героические женщины, оказавшиеся внутри оцепления – Елена и Виктория – легли под ковш экскаватора, не давая ему начать строительные работы. Только приехавшему наряду полиции удалось оттащить их от техники. Елену увезли на скорой, а Викторию бросили в автозак», – пишет один из пользователей «Фейсбука» в группе противников сноса жилья.

Снос жилья запланирован вне программы реновации.

Напомним, строительная компания «ПИК» была основана в 1994 году. В 2008 году она была включена в список системообразующих предприятий российской экономики. С 2017 года основной акционер и президент «ПИК» – Сергей Гордеев. Ему принадлежит 74,6 % акций.

Москва, Мария Вяткина

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