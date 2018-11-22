Под крики «Позор!» Верховный суд сделал «подарок» хозяину ГК «ПИК» Сергею Гордееву

Верховный суд России отказался поддержать требования жителей московского района Кунцево, которые требовали не сносить их неаварийные дома в угоду строительным планам ГК «ПИК». При этом застройщик выставил недовольным гражданам имущественные претензии – от 1000 до 150 000 рублей.

«Надежда на Верховный суд умерла последней. ПИК снесет 37 домов в Кунцево, застроит его своими башнями, а люди – что люди, кто тут о них думает? У застройщика есть деньги, у мэрии есть власть, москвичей в этой схеме нет», – прокомментировал решение суда известный оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, присутствовавший на заседании суда.

Он также уточнил, что «ПИК» нарушил соглашение и выставил имущественные претензии задержанным противникам стройки. «От 1000 до 150 000 рублей! Вот, чего стоят все их подписи и честные слова. Как говорили моим знакомым чиновники, пытаясь оправдаться: «Ну а что мы можем сделать? ПИК не может найти деньги, чтобы сразу расселять дома. Тогда проект станет убыточным. Это же (тут чиновники делали большие глаза) миллиард рублей на три пятиэтажки», – отметил также Гудков.

Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин со свой стороны отметил, что суд удалился под крики «Позор!». «ВС оставил в силе решение Мосгорсуда, отказавшегося защитить жителей Кунцево от беззаконного сноса их домов в количестве 37 штук, – отметил Митрохин и уточнил, что во время заседания здание суда было окружено цепью Росгвардии.

Как сообщал «Новый День», в конце ноября 2017 года столичная мэрия утвердила проект планировки территории 47,48 кварталов в Кунцевском районе. Согласно постановлению правительства города, вместо кирпичных малоэтажек будут строиться многоэтажные «свечки» от компании «ПИК». Предполагается, что всего будет снесено 37 домов, которые даже по официальной информации не являются аварийными.

Местные жители начали активный протест против таких планов. В Мосгорсуде им не удалось опротестовать решение столичного правительства, в августе 2018 года они подали апелляцию в Верховный суд.

При этом накануне решающего заседания суда обстановка в Кунцеве обострилась и дошла до силового противостояния противников сноса домов со службой охраны ГК «ПИК» и полицией. Активисты на улице Ивана Франко несколько дней круглосуточно дежурили на улице, не пропуская технику компании-застройщика. В соцсетях публиковались фото с места противостояния, в том числе бетонных блоков, которые отмечают границу будущего забора стройки и находятся на расстоянии пары метров от стены жилого дома. Котлован же, судя по опубликованной в Сети схеме, окажется в 15 метрах от нее. В результате конфликта несколько человек были задержаны полицией, женщина, пытавшиеся не пропустить строительную технику, попала в больницу.

Примечательно, что сегодня у хозяина ГК «ПИК», экс-сенатора Сергея Гордеева день рождения. Бизнесмену, которого в СМИ называли крупным рейдером 90-х, исполнилось 46 лет. Некоторые телеграм-каналы предположили, что решение ВС сегодня может быть подарком г-ну Гордееву ко дню рождения – тем более, что последние дни перед ним были изрядно подпорчены массовым протестом жителей Кунцева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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