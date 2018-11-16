Мэрия Москвы и ГК «ПИК» против горожан: лобовое столкновение с перспективами майдана

Московская мэрия создала новую «горячую точку»: в столичном районе Кунцево разгорелся жесткий конфликт, который может перерасти открытое силовое противостояние местных жителей, протестующих против сноса своих домов, и сторонников проекта крупнейшего застройщика Москвы – ГК «ПИК». По информации РИА «Новый День», власти согласовали здесь на одно время два митинга, на которые выйдут оппоненты – сторонники и противники застройки кварталов 47-48. Политик Сергей Митрохин в разговоре с корреспондентом агентства выразил опасения о возможно готовящейся провокации.

В субботу, 17 ноября, на улице Академика Павлова пройдет согласованный митинг противников предполагаемого сноса 37 кирпичных домов 47-48 кварталов района Кунцево. «Митинг согласован на 17 ноября с 15 до 18 часов, численность до 500 человек», – подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Как сообщается в группе «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево» в «Фейсбуке», пятый день местные жители круглосуточно дежурят на улице, не давая проехать строительной технике. «После нескольких боев охранники «ПИКа» отступили и теперь отсиживаются в теплом автомобиле. Рабочих нет, техника не появляется, полиция соблюдает нейтралитет. Местная власть пропала без вести, глава управы отправлен в отставку», – говорится в одном из сообщений.

Глава управы Кунцево Сергей Козлов, по информации СМИ, на этой неделе был отправлен в отставку распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. «Уволен глава Управы нашего района Кунцево. Видимо, в связи с последними событиями противостояния «ПИКа» и жителей. Что дальше? Диалог властей с жителями или репрессии?» – отметил один из участников протеста Алексей Ш.

На это же время в субботу, с 15 до 18 часов, свой митинг запланировали сторонники расселения и сноса домов в Кунцево, которые решили провести его на улице Ивана Франко – то есть там, где сейчас дежурят активисты. В своей группе «ВКонтакте» они опубликовали фото документа, подписанного заместителем префекта ЗАО Дмитрием Гащенковым. В письме говорится, что префектура против митинга не возражает и готова оказать содействие организаторам. Сюда могут выйти до 200 человек.

В своей группе сторонники сноса пишут, что с нетерпением ждут «переезда в новые комфортные квартиры», потому что «кунцевчане за ускорение сноса и получение нового комфортного человеческого жилья».

Комментируя возможное развитие событий, политик Сергей Митрохин в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» высказал мнение, что в Кунцево может планироваться провокация: пока протестующие, оставив дежурство, будут находиться на митинге на улице Академика Павлова, ГК «ПИК» при поддержке участников второй акции на Ивана Франко может вновь попытаться установить злополучный забор.

«Ситуация абсурдная, – отметил Митрохин. – Законы начисто игнорируют право собственности». Дома, которые планирует снести «ПИК», построены в середине прошлого века, когда этот район еще не входил в черту Москвы. «Они (дома) не ветхие, не аварийные, – подчеркнул Митрохин. – Этот снос не имеет отношения к реновации. Не было никаких собраний жильцов. Людей просто поставили перед фактом, что их дома будут снесены».

Собеседник агентства предположил, что защитникам Кунцево придется оставить часть активистов на улице Ивана Франко, чтобы пресечь возможные попытки установить забор.

В пресс-службе префектуры Западного округа столицы говорят, что протестующих и сторонников переселения примерно поровну. «Противники сноса просто более активны, – считают там. – Возможно, потому, что у них времени больше».

Примечательно, что в группе сторонников сноса домов «ВКонтакте» состоит 93 человека. В группе противников сноса в «Фейсбуке» – 882 пользователя, которые ежедневно публикуют новости от инициативной группы, фотографии и видеоролики. Сейчас тут обсуждают баннеры, которые жильцы намерены вывесить на своих окнах и балконах: «У всех запросы разные: ПИК Сначала переезд потом Стройка! Путин защити наших детей! Путин защити наши дома! Пик вон из Кунцево! ПИКофашисты вон из Кунцево! ПИК уничтожает Кунцево! *ПИК рейдер*», – говорится в группе.

В комментариях люди объясняют свою позицию тем, что не хотят мириться со стройкой «свечки» в 15 метрах от домов (туда планируется переселить первую очередь жильцов), им не нравятся бетонные здания от «ПИКа» и устраивают собственные кирпичные дома, ну и наконец – люди просто не хотят отдавать свою собственность. Один из кунцевских активистов, Иван, подтвердил, что у участников завтрашнего митинга против сноса домов существуют такие же опасения, как у Митрохина. «ПИК» хочет согнать туда проплаченную массовку, – полагает он. – Возможно, чтобы устроить драку, или сделать так, чтобы кого-то задержали сотрудники полиции. Мы, разумеется, будем стараться вести себя спокойно и не вступать в потасовки». Собеседник агентства отметил, что «количество людей, которые хотят переселяться, ничтожно мало – большинство ненавидит «ПИК». На митинг против сноса, по его словам, придет, скорее всего, больше двухсот человек.

От жилых домов до котлована 26-этажки ПИК решил оставить всего 15 метров (Фото: скриншот из группы «ВКонтакте»)

«Сломать кирпичные дома!? И переехать в г..о?! НИКОГДА!", – эмоционально пишут противники сноса своих домов. «Напишите им там, что в Люблино и в других районах полно домов с коммуналками, их с нетерпением там ждут, пусть там идут строят, в чем проблема, там жители готовы переехать хоть куда, – предложила в группе Анна Ж. – (...) Надо все равно это озвучивать, там реально дома рассыпаются и такой ветхий фонд, что его давно под снос пора... а почему-то строят там, где не просят».

Согласно данным портала «Реформа ЖКХ» (Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) ни один из корпусов домов 18 и 22 по улице Ивана Франко аварийным не является.

Протест жителей Кунцево длится почти год. Проиграв дело в Мосгорсуде, они подали апелляцию в Верховный суд в августе этого года. В числе истцов, согласно данным на сайте Верховного суда, 42 человека. Люди добиваются отмены постановления правительства Москвы от 21 ноября 2017 года «Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы».

Фото: скриншот с сайта vestnik.mos.ru

Разрешение на строительство, судя по документам, опубликованным в группе сторонников сноса, выдано 20 сентября ЗАО «Монетчик» – его учредителем, по данным из открытых источников, является ГК «ПИК». В свою очередь, часть акций ГК «ПИК», согласно открытой информации, принадлежит кипрскому оффшору SIRIDICA LIMITED.

«Основным бенефициарным владельцем акций Общества [на 31.12.2017] являлся Гордеев С.Э., доля его владения – 74,6%», – говорится аудиторском заключении по итогам 2017 года. Сергей Гордеев занимает и пост президента компании.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.18

Кто челябинца обидит… В Подмосковье задержали бойца ММА «Бизона» Гонтарева (ВИДЕО). / Свидетели обвинения защищают «Тольяттиазот». / Землю рядом с Кремлем купила компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»