Кунцевский суд «лег» под «ПИК»: Противники скандальной стройки оштрафованы на крупные суммы

Политик Сергей Митрохин приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей за встречу с жителями московского района Кунцево, которые выступают против сноса своих жилых домов и стройки группы компаний «ПИК». Такое решение сегодня принял Кунцевский суд столицы. Такие же штрафы должны будут выплатить муниципальный депутат и активист, которые также участвовали во встречах с протестующими.

«Кунцевский «суд» – лег под ПИК, – заявил Митрохина в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». – Он приговорил меня, муниципальных депутатов и активистов, защищавших жителей Кунцева от беспредела группировки «ПИК», к штрафам по 150 тыс. Никаких признаков «несанкционированного собрания» 12 сентября на ул. ак. Павлова и в помине не было. Нас хотят запугать, а мы не запугаемся. И не сдадимся».

12 сентября жители Кунцева и активисты встречались на улице Академика Павлова, где ведет стройку ГК «ПИК». Сам Митрохин сообщил, что в тот день «приехал на ул. Академика Павлова на встречу с жителями, ошарашенными возведением вокруг их сквера строительного забора. Почему поехал? Потому что считаю служебным долгом члена политкомитета партии «Яблоко» защищать интересы граждан».

Политик пояснил, что никто из участников встречи даже не помышлял ни о каком митинге или пикете.

«Плакатов не было, мегафонов не было. Мы поговорили у подъезда дома, и пошли осматривать детскую площадку около табачного и винного магазина, которую ПИК подарил деткам вместо снесенных площадок в сквере, – отметил он. – Жители жаловались на то, что с утра на площадке валяются пьяные люди. Я задал полицейским вопрос, почему не убирают пьяных. В этот момент я был задержан без представления задерживающих и объяснения причин задержания».

Ранее, отмечал Митрохин, суд приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей местного активиста Савелия Рожкова, которого обвинили в том, что он повредил забор, поставленный ГК «ПИК» в метре от стены многоквартирного дома на улице Ивана Франко.

«Новый День» уже сообщал о странной ситуации вокруг этой стройки: несмотря на ожесточенные протесты местных жителей, власти разрешили снести 37 домов, которые не являются ветхими либо аварийными, для того, чтобы освободить участок под застройку ГК «ПИК».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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