«Экобандитизм»: жители Москвы устроили бунт против крупнейшего застройщика

В столичном районе Кунцево местные жители восстали против строительства жилых домов ГК «ПИК». Как сообщил лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, на улице Академика Павлова началась «беспрецедентно наглая вырубка деревьев».

«Экобандитизм. Ни порубочных [билетов], ни информации на щитах. Жителей и меня на площадку не пускают, снимаю со стремянки из-за забора. Площадку от нас охраняют десятки гастарбайтеров, скрывающих лица. Жители подтягиваются, но народу все равно мало. Полиция сказала что вмешиваться не будет и на звонки теперь не отвечает», – отметил Митрохин на своей странице в «Фейсбуке».

На опубликованных политиком фото видна цепь из нескольких человек в одинаковых дождевиках, которые прячут лица под капюшонами.

В интервью корреспонденту РИА «Новый День» Митрохин пояснил, что деревья рубят на придомовой территории пяти домов – всего, по его информации, будет уничтожено около 200 деревьев, то есть практически весь сквер, где находились детские площадки.

«С моей точки зрения, вырубка является незаконной, потому что там неточно указан адрес всей строительной площадки. Он неточно обозначен в разрешении на строительство, в ордере ОАТИ и на информационном щите, который там висит. Указаны совсем не те дома, возле которых производится вырубка с последующей застройкой», – отметил он.

По оценке Митрохина, компания-застройщик «ПИК» «нелегитимно расширила зону, в которой ей разрешено осуществлять строительство». «С этим моментом я потребовал разобраться Мосгорстройнадзор, также я направил сообщения в ОАТИ, в прокуратуру», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, на щите отсутствует информация о количестве деревьев, предназначенных к рубке, и компенсации.

Митрохин также сообщил, что уже беседовал с представителями Государственного экологического контроля. «Они сказали, что в данный момент закон нарушен, правонарушение они зафиксировали, однако в их полномочия не входит приостановка этих работ. Сказали, что в лучшем случае они могут выписать штраф. А повлиять на ситуацию может только Мосгорстройнадзор. Естественно, я буду добиваться внятной реакции с его стороны», – заявил он.

Проект застройки Митрохин назвал варварским и беспрецедентным. Собеседник агентства сообщил, что до сих пор такого масштабного «изъятия земли у жителей многоквартирных домов просто не было», и предположил, что в Кунцево «создается прецедент для массовой зачистки московских придомовых территорий на будущее». Высказать свои возражения против действий застройщика и властей москвичи намерены на митинге, который запланирован на 18 часов в пятницу, 28 сентября. «Надеюсь, приедут люди и из других районов, потому что эта ситуация касается всех», – сказал Митрохин.

В пресс-службе ГК «ПИК» корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что у компании есть все необходимые документы для застройки этой территории. «Митрохин сам признает, что у «ПИКа» есть все разрешительные документы. Мы Митрохина допускали на площадку, и я лично общалась с ним и показывала все документы. Митрохин лучше всех людей, вовлеченных в этот процесс, знает, что у ПИКа есть вся разрешительная документация, – сообщила пресс-секретарь компании Татьяна Гулина-Сейранян. – Деревья вырубаются на основании документов, которые нам выдал департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы».

Сегодня, по ее словам, чиновники уже приезжали и проверяли документы, «которые сами выдали», и подтвердили, что «все документы законны, действующие и выданы правильно». Что касается отсутствия на щите информации о количестве вырубаемых деревьев, то, по словам пресс-секретаря ГК «ПИК», по закону компания не обязана ее там размещать. «Компенсационное озеленение, конечно, будет произведено. На всех объектах «ПИКа» высаживаются взрослые деревья. Оно будет произведено с окончанием строительства», – заверила она.

Получить комментарий в пресс-службе УВД по Западному округу Москвы не удалось – по телефону, указанному на сайте ГУ МВД России по Москве, никто не брал трубку.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.09.18

«Единая Россия» накануне ребрендинга: партия власти рискует не дожить до федеральных выборов. / Членов экипажа сбитого в Сирии Ил-20 наградят посмертно. / Bloomberg: Россия перед угрозой сепаратизма – «слабое звено» Дальний Восток. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»