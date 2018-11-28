Гордеевский туПИК: скандальная стройка и госэкспертиза

Скандал с реконструкцией территории в столичном районе Кунцево поставил мэрию Москвы строительную компанию «ПИК» в тупиковую ситуацию. История, которую предполагалось завершить относительно мирным путем, внезапно вышла из-под контроля и получила широкий резонанс не только в Москве, но и освещалась в мировых СМИ. В мэрии, похоже, сейчас просто не знают что делать: правительство столицы предпочло игнорировать официальный запрос РИА «Новый День». В «ПИКе» говорят, что действуют по закону и заверяют: у компании есть все документы на стройку, включая положительное заключение госэкспертизы. Однако, судя по открытым данным в официальном реестре Мосгосэкспертизы, проект получил отрицательное заключение.

Крупнейший застройщик – ГК «ПИК», которому столичные власти разрешили снести 37 крепких жилых домов, в ноябре столкнулся с массовыми протестами москвичей. Жильцы домов на улице Ивана Франко не желают отдавать свои квартиры и мириться со стройкой высотки в метре от домов. На митинги приходили жильцы остальных домов, попавших под реконструкцию кварталов 47-48 в Кунцеве. Протесты не утихли даже после решения Верховного суда.

Как сообщили в строительной компании на запрос РИА «Новый День», ПИК «реализует инвестиционный контракт, заключенный с Правительством Москвы в рамках общегородской программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, которая стартовала еще в 1998 году, на основании утвержденного в установленном порядке Распоряжения Правительства Москвы №30-рп».

«Дом, к строительству которого сейчас приступает Группа Компаний «ПИК», также полностью будет передан городу для целей переселения», – отметили там, заверив, что «у застройщика есть абсолютно все разрешительные документы».

Ситуацию с массовыми протестами в «ПИКе» считают провокацией, устроенной в политических целях перед выборами в Мосгордуму. При этом в компании признали, что никаких общих собраний собственников квартир по вопросу о сносе их домов не проводилось – такая процедура предусмотрена только в рамках программы реновации, здесь же формально идет речь о реконструкции.

«При разработке проекта планировки территории кварталов 47 и 48 в установленном порядке были проведены публичные слушания – процедура, предусмотренная Градостроительным кодексом РФ», – уточнили в «ПИК».

На официальном портале правительства Москвы действительно есть заключение о результате этих слушаний, и мэрии уже тогда стоило забеспокоиться: только в одном подписном листе, переданном комиссии, значится 1389 подписей против проекта. Еще несколько сотен человек высказались против на самих слушаниях. Более того: на популярном видеохостинге до сих пор размещен ролик, в котором участники слушаний скандируют «Против!» и «ПИК, уходи». Среди сторонников проекта небольшая часть требовала заключить трехсторонние договоры (мэрия, собственник, ГК «ПИК») о предоставлении новых квартир.

Источник: скрин из видео публичных слушаний по 47-48 кварталу Кунцево 13.06.17

«Дополнительно отмечаем, что подавляющее большинство жителей приветствует реконструкцию и ждет переселения в новое комфортное жилье», – заявили в ГК «ПИК» на запрос агентства.

«В первоочередном порядке запланировано строительство жилого дома вблизи д.20 по ул. Ивана Франко, все квартиры в котором будут переданы городу Москве для целей переселения. Для переселения первой очереди жильцов предполагается использовать площадь в муниципальных жилых домах в кварталах 7 и 18, строительство которых уже ведется ГК «ПИК».

Расселение и снос жилых домов на территории кварталов 47 и 48 будут осуществляться поэтапно, в соответствии с очередностью, установленной Совмещенным графиком, который разрабатывается и согласовывается городскими структурами – Комплексом градостроительной политики и Департаментом городского имущества города Москвы», – сообщили в «ПИКе» на запрос РИА «Новый День».

Очевидно, для того, чтобы «свести к минимуму неудобства для жителей», «ПИК» уже поставил строительный забор для высотки во дворе домов № 22 к2, 20 и 18, а в 15 метрах от стен начнет рыть котлован. В компании заверили, что намерены следить за состоянием соседних домов и не допускать аварийных ситуаций. При этом данный вопрос, как оказалось, находится вне компетенции Департамента строительства Москвы.

Кадастровая карта

«Существующие строительные нормативы не нарушены, расстояние от жилых домов до котлована соответствуют требованиями безопасности, – заверили в ГК «ПИК». – Проект строительства прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение. При разработке проекта в том числе проведены инженерно-геологические изыскания территории, результаты которых также рассмотрены без замечаний в рамках государственной экспертизы. Какого-либо негативного воздействия от строительных работ на состояние близлежащих жилых домов в ходе экспертизы не установлено».

Мосгосэкспертиза (МГЭ) действительно выдала заключение заявителю ПАО ГК «ПИК» на проект жилого дома башенного типа, который предполагалось строить на участке с кадастровым номером 77:07:0004008:9727.

Однако, судя по кодировке в Реестре на сайте Мосгосэкспертизы, это заключение – отрицательное, причем именно по результатам инженерных изысканий. Других документов на данный участок в реестре МГЭ на 9.10.2018 обнаружить не удалось. «Новый День» направил запрос, может ли это отрицательное заключение Мосгосэкспертизы являться основанием для отмены проекта.

Стоит отметить, что эта тема активно обсуждается в социальных сетях. Пользователи задаются вопросами – либо «ПИК» мог пойти на открытый подлог, либо экспертные организации могли дать «задний ход», либо заключение подготовлено частными структурами.

Источник: официальный сайт ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза»

Так или иначе, жители Кунцева объявили в соцсетях сбор средств на продолжение борьбы. Люди не понимают, почему ради заработка застройщика они должны выселяться из собственных квартир. На многочисленных встречах, трансляции с которых вел в соцсетях «Рупор Москвы», жильцы предлагали более спокойный вариант решения таких конфликтов: провести общие собрания собственников, часть из которых, безусловно, согласится на предложение застройщика. С остальной, принципиальной частью, придется договариваться. Если же люди скажут «нет» – стройку придется переносить. В Москве масса территорий с действительно ветхим и аварийным жильем, уверены жители Кунцева – жильцы там с удовольствием согласятся на предложения «ПИКа».

Пока же, на взгляд протестующих, застройщик просто продавливает своим ресурсом начало стройки, и серьезную роль в этом играет «лицо» компании – Сергей Гордеев. Судя по записям в соцсетях, жители Кунцева начали собственное расследование деятельности «ПИКа» и его удивительно удачливого владельца. Согласно открытым данным, речь идет об экс-совладельце компании «Росбилдинг», которую в 90-е СМИ открыто называли рейдером – за агрессивный бизнес на рынке нежилой недвижимости Москвы.

Источник: официальный сайт Совета Федерации

До «Росбилдинга», исходя из обрывочных данных в Сети, Гордеев руководил управлением по торговле недвижимостью некоего ЗАО «Фрея» в Москве, а после – оказался в должности замгендиректора ООО «Виртус». В 1995 году, удачно поняв тренд рынка недвижимости, «золотой бизнесмен» вместе с гендиректором «Виртуса» Алексеем Тулуповым основал «Росбилдинг». В 2004 Гордеев покинул компанию, а в 2005-м – оказался в кресле сенатора от Усть-Ордынского Бурятского округа. Однако место оказалось не очень теплым: в январе 2008 округ «слили» с Иркутской областью. Гордеев, между тем, в СовФеде остался – правда, уже в качестве сенатора от Пермского края. В декабре 2013 года он стал акционером ПИК, выкупив акции ОАО «Группа компаний «ПИК» у структур Сулеймана Керимова, а в 2014 году возглавил компанию.

После этого «ПИК» пошел в гору: в 2016-ом удачливого политика-бизнесмена в «Форбс» назвали бизнесменом года. «Мы хотим делать самые красивые дома в мире», – цитирует его издание. Правда, судя по негодующим отзывам жителей Кунцево, это желание Гордеева так и не сбылось: именно качество строительства и внешний вид этого продукта «ПИКа» не устраивают людей, которые не хотят туда переезжать.

РИА «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.18

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