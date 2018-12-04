Россию превращают в «Кунцево-2»: депутатов Госдумы просят остановить строительный беспредел

Москвичи потребовали от депутатов Госдумы отклонить законопроект, который фактически превратит всю страну в такую же «горячую точку», какой стал район Кунцево в столице. Как передает корреспондент РИА «Новый День», противники градостроительный новаций опубликовали в соцсетях фото из нижней палаты парламента, куда были поданы обращения, и текст самого документа.

«Подали в ГД обращение против законопроекта о внесении изменений в ГК (Градостроительный кодекс, – ред.)», – сообщила Наталья С. в группе в «Фейсбуке» «Москвичи против сноса». С группой активистов, судя по фото, была депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова.

В обращении говорится, что новый законопроект разрешает органам власти изымать у собственников их объекты недвижимости – речь идет не только о земельных участках, но и о домах и квартирах, если они расположены «на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии». Фактически можно говорить о том, что законопроект нивелирует право собственности.

К «развитию территорий», отмечается в обращении, привлекаются застройщики, с которыми заключается «договор о развитии», который приносит им коммерческую выгоду. Таким образом, застройщики заинтересованы в принятии властями решений о «развитии территорий».

«Мы знаем множество примеров, когда территория под видом «развития» подвергается массовой уплотнительной застройке, которая явно противоречит публичным интересам и вызывает обоснованное возмущение граждан», – отмечают активисты, уточняя, что решения о застройке, очевидно, будут и дальше приниматься не для удовлетворения интересов населения городов и поселений, а для того, чтобы мог заработать застройщик.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд». Документ внесен в Госдуму, планируется, что он будет рассмотрен на очередном заседании 5 декабря.

Громкий скандал, связанный с изъятием участка, вспыхнул в столичном районе Кунцево, в котором мэрия Москвы своим постановлением отдала под реконструкцию 47 и 48 кварталы. Проект предполагает снос 37 неветхих и неаварийных домов. Жители Кунцева на публичных слушаниях выразили протест против сноса их собственных домов, однако этот проект все же был принят. Инвестиционный проект мэрия заключила с крупнейшим застройщиком столицы – ГК «ПИК».

Разрешение на строительство компания получила на основании заключения негосударственной экспертизы, и осенью зашла на первый участок на улице Ивана Франко, где намерена построить 26-этажный дом. Котлован по плану должен расположиться в 15 метрах от стен существующих кирпичных домов, построенных в середине прошлого века. Забор, огораживающий стройплощадку, судя по опубликованным в Сети фото, установлен вплотную к стене одного из домов.

В течение двух лет жильцам трех многоквартирных домов придется жить вплотную к стройке, при этом никаких документов, гарантирующих им переселение, людям не предоставили, пишут они в соцсетях. Жители Кунцева несколько суток дежурили в своем дворе, не пуская туда строительную технику. В районе регулярно проходят массовые акции протеста, на которых полиция задерживает активистов. Нескольким из них, в том числе муниципальным депутатам и политику Сергею Митрохину суд «выписал» штрафы в 150 тысяч рублей.

Местные жители заявляют, что не намерены сдаваться, несмотря на проигранные суды.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.12.18

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