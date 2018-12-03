В Москве зреет бунт против Собянина: жители «горячих точек» столицы решили объединиться и «поймать» мэра

Москвичи, отчаявшиеся достучаться до мэра столицы Сергея Собянина, сами придут к нему «на разговор». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях распространяется призыв к жителям города объединить усилия – прийти 6 декабря к 12 часам в здание мэрии и потребовать от градоначальника либо немедленно остановить градостроительный произвол, либо сложить полномочия в связи с утратой доверия.

«Жители Москвы, объединяемся! Собянина на выход!» – записи и репосты с таким призывом уже несколько дней «гуляют» по соцсетям. Москвичам предлагают принести в четверг в мэрию столицы заявления с требованием к мэру Сергею Собянину либо немедленно остановить строительный произвол и геноцид жителей Москвы, либо сложить полномочия мэра в связи с утратой доверия.

Организаторы акции рассчитывают застать Собянина на заседании градостроительной комиссии 6 декабря. «Поскольку Собянин не ведет личных приемов, и вообще, является довольно неуловимым чиновником и, судя по всему, совсем не общается с «избравшими» его жителями, у нас есть хороший повод, застать данного гражданина на месте и потребовать его выхода к народу, – говорится в публикациях. – Мы будем требовать от С.С. Собянина, назначенного на должность мэра Москвы, ответа за строительный произвол, который разворачивается на наших глазах практически во всех районах столицы России, когда идет тотальное уничтожение природных территорий, святых мест Москвы, таких, как ВДНХ, Коломенское, Кусково, Лосиный Остров и проч., и последних зеленых островков в нашем городе».

Москвичи намерены потребовать от мэра и ответ за «попустительство, которое он допускает для строительных олигархов и прикрывающих их судов». Активисты полагают, что градоначальник обязан помогать жителям в борьбе со строительной мафией и быть в курсе того, что происходит в «горячих точках» столицы – например, в кипящем второй месяц районе Кунцево. Если мэр не обращает внимания на социальный протест – «значит, он не должен занимать пост мэра, и должен подать в отставку».

Сообщения распространяются в нескольких группах в «Фейсбуке», в «Одноклассниках», и собирают десятки «лайков».

Градостроительную комиссию называют одним из самых закрытых органов столичного правительства, контролирующим все строительные вопросы Москвы.

Конфликт в районе Кунцево, где столичные власти отдали землю под застройку ГУ «ПИК» несмотря на то, что на участках стоят крепкие многоквартирные дома, стал одной из самых «горячих точек» столицы. Сотни жителей Кунцева подписывали петиции и обращения с требованием не трогать их собственность, однако власти не обращают на них внимания, а суды люди проиграли.

На прошлой неделе группа, поддерживающая снос собственных домов, отнесла мэру Москвы петицию с просьбой начать реконструкцию района как можно скорее. Протестующие, в свою очередь, собрались в выходные близ скандально известных домов на улице Ивана Франко, и еще раз подтвердили свое решение: они не согласны со сносом и не хотят переезжать в обещанные «ПИКом» квартиры – тем более, что никаких документов, гарантирующих переселение, они не подписывали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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