«Остановить строительный беспредел!» Москвичи вызвали Собянина на разговор

В мэрию Москвы подано уведомление о митинге против строительного произвола. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Акция должна пройти 15 декабря с 13 до 17 часов на Площади Революции. Организаторы рассчитывают собрать там до двух тысяч человек.

Как предполагается, участники акции выйдут с лозунгами «Остановить беспредел ПИКа в Кунцево!», «Требуем соблюдения градостроительного и земельного законодательства», «Требуем прекратить уплотнительное строительство в наших дворах», «Чиновников – под контроль граждан!»

«Митинг проводится по инициативе движения «МосСовет» и жителей района «Кунцево», – сообщил Удальцов. – О своей поддержке митинга уже заявили КПРФ, Левый Фронт, НПСР, «Гражданская солидарность» и другие организации, а также ряд независимых муниципальных депутатов и инициативных групп граждан».

Удальцов подчеркнул, что на митинг будет приглашен мэр Москвы Сергей Собянин и его заместители. «По итогам митинга властям будет предложено провести встречу с представителями оргкомитета для открытого обсуждения заявленных требований», – отметил он.

Ранее мэрия Москвы не стала отвечать на запрос РИА «Новый День» о ситуации с застройкой ГК «ПИК» 47 и 48 кварталов в Кунцево – несмотря на то, что скандальная стройка спровоцировала массовые акции протеста москвичей и стала одним из самых резонансных событий осени-2018 в столице. Диалога жителей Кунцева с властями Москвы также не произошло – зато в середине ноября случилась смена главы управы района. Через несколько дней после этого полиция начала задерживать протестующих против сноса домов жителей Кунцева, вместе с ними в автозак попал и политик Сергей Митрохин.

Эксперты полагают, что мэрия и ГК «ПИК» сами спровоцировали громкие акции протеста, резонанс от которых уже вышел за пределы не только Москвы, но и России.

Учитывая общую социально-экономическую обстановку в стране, подобные локальные конфликты могут спровоцировать серьезные последствия не только для российской столицы. Например, по данным мониторинга ВЦИОМ, почти все индексы социального самочувствия в октябре 2018 года оказались «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В частности, уровень социального оптимизма составляет 40 пунктов (при максимуме в 100 п. и минимуме -100 п) и значительно уступает значениям аналогичных периодов 2017 года и 2014 года, когда этот показатель оценивался в 63 п.

Кроме того, довольно серьезные протесты могут стать следствием роста фискальной нагрузки, штрафов и других выплат, которые вызывают недовольство и возмущение россиян.

Уровень народного негодования уже дошел до Госдумы. В частности, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в нижней палате Федерального собрания, заявлял об опасности создания «конфликтов на ровном месте». «Вы думаете, все хорошо в стране? Очень плохо все в стране. Только где-то спичка зажжется – все выйдут на улицы», – заявлял он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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