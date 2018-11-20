Жириновский пригрозил «Единой России» майданом: «И никакая Росгвардия не посмеет выйти против народа!»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил партии власти майданом за то, что «Единая Россия», по его мнению, вмешивается в дела других партий и способствует развитию коррупции. «Вы хотите майдан получить? Вы получите. Вы думаете, все хорошо в стране? Очень плохо все в стране», – заявил Жириновский во время парламентской десятиминутки на пленарном заседании Госдумы.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что его партии «целый год морочили голову в кировском Заксобрании, в Липецкой указывали, кто будет получать ставку, и кто из списка зайдет вместо ушедшего». «Куда это годится? Это что, демократия? Вам кто дал право, «Единая Россия», вмешиваться в дела других партий? Мы же понимаем, что это коррупция! Вы ставите на ставку тех, кем вы управляете. А раз неуправляемый депутат – будет без ставки, на улице!» – возмутился он.

Жириновский напомнил, как в подмосковной Рузе представители его партии не попали на выборы. «Вы говорите – сами виноваты. Так вы же их подкупили! Они и снялись из списка. Это ж хорошо сразу получить деньги. Волжский город, Волгоградской области. 12 человек победили, и что делают? Под дулом пистолета всех заставляют перейти во фракцию «Единая Россия»! Я к Грызлову подхожу – вы что делаете? А он улыбается», – рассказал лидер ЛДПР.

«Мы говорим: там нас плохо воспринимают – так вот за это! Потому что демократия у нас урезанная, исковерканная. Народ выбрал нашего губернатора – уходи. Вы куда идете, «Единая Россия»?» – поинтересовался он.

«Вы хотите так же майдан получить? Вы получите. Вы думаете, все хорошо в стране? Очень плохо все в стране. Только где-то спичка зажжется – все выйдут на улицы. Никакая Росгвардия, ни одного выстрела не будет. Никто не посмеет выйти против народа, ни армия, ни ФСБ, никто», – заявил лидер ЛДПР, призвав немедленно прекратить давление на депутатов от ЛДПР.

«Иначе мы выйдем на улицы! И вам не будет здорово! За нами миллионы выйдут, которые за нас 30 лет голосовали, – пригрозил Жириновский. – Вы доведете страну до кипения, на ровном месте делаете конфликты. У вас совести нет! Коррупция? Так вы и коррумпировали! В городе Циолковском молодых ребят коррумпировали, квартиры пообещали им, деньги! И они боятся… маленький город! В Волжске испугались, в Рузе испугались!».

Лидер ЛДПР также поинтересовался, зачем партии идти на выборы, если в итоге она оказывается в подобных ситуациях. «Может быть, Путин не все знает? Так мы позаботимся», – пообещал он «единороссам», покидая трибуну.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.11.18

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