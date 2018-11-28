Эхо украинской провокации будет кровавым: Запад готовит революцию в России

Последствия украинской провокации в Керченском проливе могут оказаться намного серьезнее для России, нежели чем для Украины. Как отметил в интервью РИА «Новый День» вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, Запад готовит против РФ новую мощную атаку, которая наряду с действиями «пятой колонны», может привести к насильственной смене власти – в стране ситуация, по его оценке, уже хуже, чем в 1917 году.

Что касается Украины, то, как сказал Сивков, ее президент Петр Порошенко потерпел поражение в результате морского инцидента – цель с переносом выборов не достигнута. «Порошенко затих. Он потерпел серьезное политическое поражение, его не поддержала собственная власть, – отметил эксперт. – Конечно, для этого (переноса или отмены выборов) он и рассчитывал ввести военное положение на более длительный срок».

Для России эксперт прогнозирует очень серьезные потрясения – нужно ждать новой волны жестких санкций. «Если завтра сдохнет кошка или собака у королевы Великобритании, обвинят тоже Россию, – иронизирует Сивков. – До этого еще не дошли, но скоро дойдут. Цель проста – организовать в России революцию и расчленить страну. Это цель Запада. Такую цель они преследовали в 1917 году, и теперь – то же самое один в один».

По оценке эксперта, ключевую роль в этом проекте играет «пятая колонна» внутри России. «Именно наша «пятая колонна», а это не Навальный, который бегает с плакатами, – подчеркнул он. – Пятая колонна – это те, кто деньги вывозит, кто имеет мощные активы за рубежом. На них и давят. А на народ давят, чтоб он активизировался побыстрее, организовал хаос в стране, чтоб ее проще было развалить».

Фактически, как полагает Сивков, Запад наносит двойной удар по России, воздействуя с одной стороны на «элиту», а с другой – доводя до кипения народ. «Будут еще санкции, и еще более серьезные, – уверен эксперт. – Будет снижаться стоимость нефти, другие меры будут. Идет гибридная война. Вот если фашисты разбомбили Киев, то странно звучит вопрос – будут еще бомбить или нет».

В итоге все это может привести к насильственной смене власти в России, и на этот раз революция может оказаться не менее кровавой, чем 100 лет назад, полагает Сивков. При этом своя же российская власть делает все для того, чтобы создать революционную ситуацию. «Делает все от нее зависящее. Революцию готовит власть и ее готовит Запад. Сила, которая препятствует революции – это народ. Он ее не хочет, – пояснил эксперт. – А когда по-настоящему рванет, и разъяренный народ пойдет всех начальников без разбора – плохих и хороших – вешать на фонарях, будут спрашивать: почему все такие жестокие? Вспомните красный террор 1917-18 годов. Матросов, нормальных мужиков до какого состояния надо было довести, чтобы они пошли убивать собственных офицеров? Что же это за зверье было лощеное?»

При этом в 1917 году была ситуация лучше, чем сейчас, считает Сивков. «У царя был сакральный статус, а у народа была вера. Не свергни царя элита – так бы и существовала империя до сих пор, – уверен он. – Но «пятая колонна» в лице великих князей, дворянства, депутатов Госдумы высшего порядка царя свергла. А дальше народ вспомнил, что с ним творило это дворянство на протяжении столетий – и отомстил».

Сейчас в России, по его оценке, также накапливается народное недовольство: миллионы живут в нищете, а несколько сотен человек – в потрясающей роскоши, что может в итоге привести к повторению событий столетней давности. «Защищать их (элиту) будет некому – их ненавидят все. Народ, армия, Росгвардия, на которую они надеются – это она сейчас выполняет приказы, а когда начнется серьезное, они развернут штыки в обратную сторону. Их («пятую колонну») ненавидит полиция, рядовая полиция – те лейтенанты, которые стоят на улице, которые видят, как они живут».

Внешнее и внутреннее давление дальше будет только нарастать, и новые санкции послужат тому, чтобы повысить этот градус. «Идет война. Запад ведет войну против России. Когда может рвануть? Тут очень много субъективных факторов. Но речь идет про ближайшие год-полтора-два, может быть, три», – заключил Сивков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.11.18

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