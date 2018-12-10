Бунт москвичей против столичной мэрии разрастается: тысячи горожан требуют от Путина уволить надоевшего чиновника

В Москве набирает обороты бунт горожан против мэрии Сергея Собянина. Горожане собирают подписи под петицией президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Причиной стало повышение платы за парковку в столице в 10 раз и упразднение бесплатной парковки. Петицию на популярном ресурсе Change.org за два дня подписало больше 13 тысяч человек.

В обращении к главе государства москвичи заявляют, что не просили изменять правила парковки и категорически возражают против новшеств, которые вводят чиновники Собянина. В частности, отмечается в петиции, речь идет о повышении стоимости парковки в Москве, причем на ряде улиц почти в 10 раз, отмене бесплатной парковки в выходные – при том, что в большинстве стран мира парковка является бесплатной в субботу, в воскресенье, а также в ночное время.

Кроме того, москвичи протестуют против сокращения возможности бесплатной парковки с 15 минут до 5 минут, что «на фоне небольшого числа и удаленности паркоматов на ряде улиц выглядит вопиющим цинизмом».

В петиции также подчеркивается, что платные парковки не спасают от пробок, а в условиях Москвы являются «искусственной фрагментацией когда-то бывшего единым города на социальные страты, на обеспеченных жителей и гетто». Такие меры ведут к росту социальной напряженности среди москвичей, уверены горожане.

Решение столичных чиновников жители столицы сочли «откровенным пренебрежением к общественному мнению», и отметили, что аргументы инициаторов ужесточения правил парковки о том, что это делается в интересах горожан, «не соответствуют действительности».

Авторы петиции требуют не только отменить новые правила, которые должны вступить в силу с 15 декабря, но и отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

«Москвич, единомышленник, сосед! Подпиши петицию и поделись ей во всех социальных сетях, группах, на форумах – останови Ликсутова! Твой голос решает всё!» – говорится в обращении. Петицию уже подписали больше 13 тысяч человек, и это число быстро растет. Люди публикуют петицию в соцсетях и просят москвичей проявить гражданскую позицию.

«Я не вижу экономического или любого другого эффекта от деятельности ведомства Ликсутова, кроме вреда», «Повышение стоимости парковки никак не соответствует повышению уровня нашей жизни, зарплат горожан и улучшению городского сервиса!», «Деньги идут только в одну сторону», «Достало сдиралово со всех сторон, бензин, жкх, парковки. Вы совсем что ли с ума сошли?!!» – пишут москвичи в комментариях.

Политика мэра и правительства Москвы в последнее время вызывает все большее недовольство жителей столицы, а количество «горячих точек» на карте города постоянно растет. Только в минувшие выходные в Москве прошло сразу несколько крупных митингов – так, 9 декабря массовая акция протеста вновь состоялась в Кунцеве, где местные жители отказались отдавать под снос свои дома ради реконструкции 47 и 48 кварталов. Проект реализует застройщик ГК «ПИК». В тот же день протестовали жители Лосиноостровского района – там уже несколько лет москвичи требуют оградить парк «Торфянка» от притязаний РПЦ. 8 декабря в районе Ховрино москвичи вышли на улицу протестовать против стройки двух жилых комплексов из девяти 30-этажных многоквартирных домов – для этого, отмечали активисты, планируется изъять гаражи москвичей и предполагается отчуждение территории Химкинского лесопарка.

Обозленные столичные автомобилисты в соцсетях уже предлагают «объединить усилия и создать коалицию против беспредела чиновников», а для начала устроить флешмоб в желтых жилетах – таких же, как у участников акций протеста во Франции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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