Cамая «горячая точка» Москвы готовит новый протест

В самой «горячей точке» Москвы, районе Кунцево, в воскресенье жители вновь выйдут на митинг. Как передает корреспондент РИА «Новый День», москвичи намерены выразить протест против сноса 37 неаварийных жилых домов и застройке этой территории ГК «ПИК». Сообщения с призывом прийти на акцию протеста появились в соцсетях.

«Кунцевчане, москвичи, в эти дни решается судьба института частной собственности в России! – говорится там. – Если власть совместно ГК «ПИК» продавит свой антигуманный проект по сносу 37 домов в Кунцево и принудительному выселению собственников жилья в многоэтажные человейники, то мы все превратимся в стадо рабов – без собственности, без прав, без надежды на будущее. Приходите на митинг ради будущего района, города, страны!»

Митинг согласован, подчеркивают активисты. Он начнется в 15:00 около дома №44 на улице Академика Павлова. Этот адрес предложила протестующим префектура – местные жители предполагают, что это сделано для того, чтобы из скандальных кварталов 47 и 48 до точки сбора дошло меньше народу. В комментариях к записям жители Кунцева пишут, что планируют расклеить листовки с сообщением о грядущей акции и оповестить соседей.

«Против стройки под окнами! Против сноса 47-48 кварталов района Кунцево! Против незаконного отъема земли и жилья! Против антинародной градостроительной политики! За наше общее будущее!» – призывают организаторы акции.

Один из активистов протеста в Кунцеве Иван Рожков, комментируя горячий конфликт в Кунцеве, отметил, что ситуация с 47-48 кварталами – только «первая ласточка», и здесь власти намерены «обкатать» схему отъема частной собственности у жильцов многоквартирных домов.

«Согласно статье 35 Конституции РФ, изъятие частной собственности возможно только для государственных нужд и только на условиях компенсации её рыночной стоимости, – напомнил он. – В том, что происходит в Кунцево, не усматривается ни одного из этих признаков. Земля и квартиры изымаются не для государственных, а для коммерческих нужд частной компании. Никакого выкупа за изымаемое общедомовое имущество также не предусмотрено».

Как сообщал «Новый День», согласно постановлению правительства Москвы в Кунцеве под реконструкцию попали кварталы 47 и 48. Инвестиционный проект был заключен с застройщиком ГК «ПИК». По проекту здесь планируется снести 37 многоквартирных жилых домов, которые не признаны ни ветхими, ни аварийными. Вместо них ГК «ПИК» намерена построить несколько высоток, за счет чего население этой территории возрастет почти в два раза. Строительство первой «свечки» в 26 этажей началось во дворе трех жилых домов по улице Ивана Франко, причем котлован, согласно схеме, расположится в 15 метрах от них, а строительный забор уже поставлен практически вплотную к стене одного из домов. Учитывая, что разрешение на строительство выдано до 2021 года, людям все это время придется жить вплотную к стройке.

Многие жители не согласны с такими планами мэрии и застройщика – бурный протест люди выразили еще в прошлом году в ходе публичных слушаний, однако проект все же был одобрен властями. В октябре, когда ГК «ПИК» решил приступить к строительству, жильцы не пустили тяжелую технику в свой двор и установили круглосуточное дежурство. Через несколько недель при поддержке сотрудников Частной охранной организации «Неомакс-СБ» и полиции застройщик вытеснил жильцов и огородил стройплощадку забором. Суды жители Кунцева проиграли, однако сдаваться они не намерены. Ситуация получила большой общественный резонанс не только в Москве, но по всей России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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