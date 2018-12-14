Кунцево: в группу поддержки ГК «ПИК» затесались боты

В результате жесткого противостояния в московском районе Кунцево, где местные жители выступают против реализации градостроительных планом мэрии Москвы и ГК «ПИК», выяснилось, что многими активными сторонниками властей и девелопера являются жители других регионов, скрывающиеся в социальных сетях под фальшивыми именами.

Разоблачение «троллей» и «ботов» произошло в группе «Кунцево за реконструкцию кварталов 47-48!» в «Фейсбуке» после публикации РИА «Новый День»: исчезли трое администраторов из пяти – теперь там остались только небезызвестный кунцевчанам Сергей И. (местные жители подозревают, что под этим именем фигурирует называющий себя политологом Сергей Ф. из Ярославля), и некая Оксана Ж. из Астрахани. Кроме того, удалена или переведена в формат закрытой вторая группа «засносников» в «Фейсбуке» – «Кунцево за реконструкцию кварталов 47-48», в которой был опубликован официальный герб района Кунцево. От первой в названии ее отличает только отсутствие восклицательного знака. Такой же герб в данный момент используется в качестве юзерпика в аналогичной группе в соцсети «ВКонтакте».

Между тем, согласно решению муниципального собрания МО Кунцево от 10.02.2004, изображение герба района может размещаться на бланках правовых актов самого МО, печатях чиновников Кунцева, вывесках органов власти, в зале депутатских собраний и кабинетах сотрудников администрации МО, депутатских значках и должностных удостоверениях чиновников, а также «на официальных средствах массовой информации муниципального образования Кунцево».

Право использовать герб предоставляется распоряжением руководителя муниципального образования Кунцево. Подобные разрешения, например, в 2006 году получали даже исполком и политсовет «Единой России» – официальные распоряжения главы МО Кунцево Василия Кудряшова размещены на сайте муниципального образования. Обнаружить там же распоряжение, дающее право группе жителей Кунцево либо ГК «ПИК» использовать герб в соцсетях не удалось.

В данный момент в группе «ВКонтакте» «Кунцево за реконструкцию кварталов 47-48!» насчитывается 1 256 участников. Между тем, пользователи уже уличили часть из тех, кто активно агитирует за снос домов, в том, что их аккаунты могут быть фейковыми: они созданы совсем недавно, а некоторые активисты и вовсе не являются москвичами.

В частности, Владимир Е. опубликовал данные из профилей аккаунтов и кэша «Яндекса» нескольких «засносовцев», как их называют кунцевчане. «Екатерина, ну уж Вы определитесь, как говорится – Вы где живёте? В Пензе или в Костроме? Или Вам всё равно, что писать даже про себя, лишь бы денежку платили?» – поинтересовался он у одной из завсегдатаев группы.

Другой аккаунт, Зины Ш., которая также активно поддерживание проект реконструкции Кунцева, по данным из открытых источников, был создан 27 ноября этого года, профиль Евгения Б. – 23 ноября. «Троллоботам ПИКа нет покоя. Ну, осваивают бюджет, пока его выделяют, чё», – констатировал Владимир Е.

Как сообщал «Новый День», конфликт в Кунцеве произошел из-за постановления столичных властей о сносе 37 многоквартирных домов, не являющихся ветхими и аварийными, – документ был издан правительством Москвы в 2017 году. Инвестиционный договор на реконструкцию данной территории заключен с ГК «ПИК». На месте снесенных домов компания намерена построить несколько высотных зданий, благодаря чему население района увеличится почти в два раза – с 6,38 тысяч человек до 11,51 тысяч. Первым должен быть построен 26-этажный дом на улице Ивана Франко, причем фактически стройплощадку расположили во дворе трех жилых домов.

Жители Кунцева восстали против инициативы московских чиновников и ГК «ПИК». Несколько суток люди дежурили во дворе, не впуская туда строительную технику. Позднее при силовой поддержке полиции и сотрудников частной охранной организации «ПИК» сумел войти на территорию и поставить ограждение стройплощадки. Несколько человек из числа противников стройки были задержаны, суды вынесли решения оштрафовать их на крупные суммы.

Между тем, согласно последним данным, большинство жителей района, чьи дома запланированы под снос, высказались против градостроительного проекта мэрии Москвы и ГК «ПИК», которые продолжат утверждать, что действуют на законных основаниях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.18

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