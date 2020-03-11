Московский район Кунцево вновь стал «горячей точкой»: на площадку ГК «ПИК» прибыл полицейский из «дела Голунова»

Московский район Кунцево накануне голосования по поправкам в Конституцию вновь стал «горячей точкой». Застройщик ГК «ПИК», который намерен построить высотку прямо во дворе трех кирпичных пятиэтажек на улице Ивана Франко, вырубил деревья. Сегодня на место прибыли сотрудники полиции. Среди них местные активисты заметили фигуранта резонансного «дела Голунова».

Сегодня к домам на улице Ивана Франко защитники своих домов пригнали автомобиль «Газель». Машина была приобретена на пожертвования горожан и самих жителей кварталов 47 и 48 района Кунцево, дома которых мэрия отдала под снос ГК «ПИК». Протестующие намереваются греться в автомобиле во время ночных дежурств на площадке.

«На Ивана Франко противостояние набирает обороты. Приехала наша «Газель» с Кравченко, 16 – и тут же пиковские забаррикадировали проезд», – говорится в сообщении в группе «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево» в «Фейсбуке». На фото видно, что проезд перегорожен лентой, около нее стоят сотрудники в серой униформе. Активисты называют их работниками ЧОП «Неомакс», нанятыми ГК «ПИК».

Примерно через час в группе появилась фотография четырех человек в полицейской форме. «Капитан Телешов приехал в 47-48 кварталы Кунцева», – пояснила в «Фейсбуке» администратор группы.

Капитан полиции Илья Телешов получил скандальную известность в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Как сообщали «Открытые медиа», этот сотрудник МВД не допускал к Голунову адвокатов, когда журналист был доставлен в больницу перед судом 8 июня. До этого Телешов руководил в Москве задержаниями участников акций протестов против точечной застройки.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня прошлого года якобы с наркотиками. Позднее уголовное дело в отношении него было прекращено, а следственные органы начали расследование в отношении задержавших его полицейских. В декабре президент РФ Владимир Путин сообщал, что по «делу Голунова» из органов МВД уволены пять человек. 30 января Басманный суд арестовал всех пятерых. 6 марта СМИ сообщали, что в УВД Западного округа Москвы прошли обыски.

Из комментариев участников кунцевской группы в «Фейсбуке» следует, что москвичи рассчитывали на арест Ильи Телешова по «делу Голунова». Однако судя по всему, капитан полиции сумел остаться на службе.

Противостояние жителей района Кунцево и застройщика ГК «ПИК» длится четвертый год. «Новый День» ранее сообщал, как мэрия отдала бизнесу под снос десятки крепких, не признанных ветхими или аварийными домов по программе реконструкции кварталов. В 2018 году прошли силовые столкновения активистов с сотрудниками ЧОП, нанятого ГК «ПИК». Несколько человек, в том числе депутат Мосгордумы Сергей Митрохин были оштрафованы, однако перед выборами в городской парламент застройщик до минимума снизил активность. Новые действия были предприняты на этой неделе: местный активист Иван Рожков сообщил, что деревья на Ивана Франко уже вырублены.

«Вчера застройщик вырубил деревья на Ивана Франко, – рассказал он. – Нас спрашивают: за что же вам теперь бороться? Деревьев больше нет, их не вернуть. Наивные люди! Они думают, что мы боремся за деревья и камни. Срубить последнее дерево, снести последний дом – и борьба прекратится, борцы разойдутся по своим углам. Глупцы! Наши враги ещё не поняли, что предметом нашей борьбы являются они сами. Они и их преступная банда, позволяющая себе обращаться с нами, как с бесправными холопами. И наша борьба не прекратится, пока эта банда отморозков правит городом и страной».

Активист посоветовал не надеяться, что борьба за Кунцево когда-нибудь прекратится. «Она так же вечна, как борьба за свободу и справедливость», – пояснил он.

Ранее «Новый День» также рассказывал о возможных покровителях совладельца ГК «ПИК» Сергея Гордеева, компания которого получает солидные проекты по программе реновации в Москве. Бизнесмен известен как учредитель фирмы «Росбилдинг», которую в 90-е годы в СМИ называли крупнейшей рейдерской компанией Москвы

Москва, Татьяна Дорофеева

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