Арест или крупный штраф: московских защитников сквера в Очаково обвинили в организации несанкционированного митинга

Московских активистов Ивана Рожкова и Надежду Чижову, которые накануне утром были задержаны во время столкновений с полицией в Очаково, отвезут в суд. По информации муниципального депутата Дениса Шендеровича, им вменяется организация незаконного митинга, за что общественникам грозят штрафы от 10 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, или административный арест.

Как сообщил в соцсетях муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, накануне вечером он приехал в ОМВД Очаково-Матвеевское вызволять задержанных. Надежде Чижовой, по его словам, понадобилась медицинская помощь, и она была оказана.

«В тот момент с ними уже работал адвокат. К сожалению, вызволить не получилось. Ивана и Надежду оставят в отделе до завтра и сразу повезут в Никулинский суд. Во сколько – пока неизвестно, – отметил Шендерович. – Надежде составили протокол по 20.2 часть 6.1 – административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Ивану 20.2 часть 8 – наложение административного штрафа в размере от 150 000 тысяч до 300 000 рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток».

Жесткие задержания жителей района Очаково произошли накануне утром во дворе дома по улице Большая Очаковская, 35 А. Местные жители протестуют против стройки высотки по реновации прямо во дворе их домов, на месте, где москвичами было решено разбить сквер имени разведчицы Елены Колесовой, именем которой названа улица.

Несколько раз активисты сообщали в соцсетях, что им удалось предотвратить вырубку деревьев и въезд во двор тяжелой строительной техники, однако накануне утром застройщик привел с собой полицию. Силовики жестко задержали 10 человек, в числе которых были пожилые женщины – их за руки волоком тащили по земле и забрасывали в автозак. Видеоролики с действиями сотрудников полиции широко разошлись в Сети. Пользователям по фотографиям уже удалось выяснить фамилию полицейского руководителя силовой операции.

По данным «Московского активиста», задержания проводили те же самые сотрудники ОБ ППСП УВД ЗАО под руководством подполковника полиции Андрея Зыкина, которые осенью прошлого года подавляли протесты местных жителей в связи с застройкой скверов компанией «ПИК» в столичном районе Кунцево.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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