«Хотите, как в Екатеринбурге?» Москвичи решили перенять уральский опыт борьбы за сквер

В Москве обостряется противостояние в районе Очаково, где местные жители активно выступили против уничтожения сквера для строительства многоэтажки по программе реновации. На стенах зданий там появились надписи «Хотите, как в Екатеринбурге?»

Фотография опубликована в группе «Москвичи против сноса» в «Фейсбуке» под сообщением о протесте жителей района. Как отметил в соцсетях общественник Иван Рожков, противостояние москвичей и застройщика началось на улице Большая Очаковская, 35А. «Стартовый дом по реновации собираются воткнуть в небольшом сквере под окнами жилых домов, – пояснил он. – Застройщик – концерн «Крост», известный тем, что превратил в каменный мешок [район] Хорошёво-Мнёвники. Теперь такая же судьба ожидает Очаково. Однако местные жители решили не сдаваться и оказать отпор завоевателям».

Несколько дней назад местные жители сумели остановить вырубку деревьев и начало стройки, отметил общественник. Накануне днем противостояние продолжилось – москвичи остановили въезжавшую в сквер строительную технику. После этого были организованы ночные дежурства, сейчас идёт круглосуточный сбор подписей против стройки.

«Пора понять: екатеринбуржцы победили в борьбе за сквер, потому что не делились по районам и на защиту сквера вышли ВСЕМ ГОРОДОМ. Так и мы начнём побеждать строительную мафию, если будем ВСЕЙ МОСКВОЙ выходить на борьбу за каждый сквер», – заявил Рожков.

Ранее отстоять свой двор удалось жителям района Кунцево – там группу общественников возглавлял как раз Иван Рожков. Москвичи несколько месяцев протестовали против строительства 26-этажного дома прямо под окнами пятиэтажек – забор стройки ГК «ПИК» поставила вплотную к стене существующего жилого дома.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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